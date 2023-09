Quem são os 17 bilionários do Ceará em 2023, segundo a Forbes

A lista de bilionários brasileiros da Forbes traz 17 nomes do Ceará na edição de 2023, um a mais que no ano passado. O visionário empresário do setor das energias renováveis, Mário Araripe, continua liderando o ranking e ampliou sua fortuna de R$ 10,42 bilhões em 2022 para R$ 13,9 bilhões neste ano.

Com isso, Araripe subiu quatro posições na lista de super-ricos e passa a ter a 21ª maior fortuna do País, conforme a publicação.

Mário Araripe é controlador da Casa dos Ventos, megaempresa brasileira de energias renováveis fundada por ele em 2007. A companhia é responsável pelo desenvolvimento de um em cada quatro parques eólicos em operação no País.

Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o executivo cearense foi também o fundador da Troller, marca de veículos off-road que acabou sendo vendida para a Ford por R$ 500 milhões. A Troller foi descontinuada pela montadora norte-americana em 2021.

O ranking da Forbes aponta ainda bilionários cearenses nos setores de saúde privada, farmácia, alimentício, educação, entre outros.

Candido Pinheiro Koren de Lima segue ocupando a segunda posição entre os cearenses mais ricos, porém no ranking do País caiu da 27ª para a 67ª posição. A fortuna do fundador da Hapvida é avaliada em R$ 5,5 bilhões.

CONFIRA A LISTA DOS MAIS RICOS DO CEARÁ EM 2023

1. Mário Araripe e família

Legenda: Mário Araripe é empresário do setor de energias renováveis Foto: Edu Moraes

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 21º

Fortuna: R$ 13,9 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 68

2. Candido Pinheiro Koren de Lima

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida Foto: Divulgação

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 67º

Fortuna: R$ 5,5 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 77

3. Maria Consuelo Leão Dias Branco

Legenda: Maria Consuelo Leão Dias Branco é uma das bilionárias da lista da Forbes Foto: Reprodução

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 72º

Fortuna: R$ 5,05 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 88

4. Amarílio Proença de Macêdo e família

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 93º

Fortuna: R$ 3,8 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

Idade: 78

5. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 127º

Fortuna: R$ 2,85 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 50

6. Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 129º

Fortuna: R$ 2,81 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 52

7. Carlos Jereissati e família

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 142º

Fortuna: R$ 2,68 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 77

8. Oto de Sá Cavalcante e família

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 169º

Fortuna: R$ 2,13 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 75

9. José Bezerra de Menezes Neto e família

Posição no Ceará: 9º

Posição no Brasil: 213º

Fortuna: R$ 1,55 bilhão

Fonte da fortuna: BicBanco

Idade: 65

10. Everardo Ferreira Telles e família

Posição no Ceará: 10º

Posição no Brasil: 239º

Fortuna: R$ 1,25 bilhão

Fonte da fortuna: Ypióca

Idade: 78

11. Deusmar Queirós e família

Posição no Ceará: 11º

Posição no Brasil: 242º

Fortuna: R$ 1,19 bilhão

Fonte da fortuna: Pague Menos

Idade: 76

12. Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 56

13. Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 62

14. Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 58

15. Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 63

16. Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 61

17. José Roberto Nogueira e família

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 262º

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: Brisanet

Idade: 59