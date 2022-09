Quem são os 16 bilionários do Ceará, segundo a Forbes

A lista de bilionários brasileiros da Forbes traz 16 cearenses na edição de 2022. O ranking das mega fortunas do Ceará é liderado por Mário Araripe, grande empresário do setor das energias renováveis, com R$ 10,42 bilhões.

Segundo a Forbes, o homem mais rico do Estado aparece na 25ª colocação da relação nacional, que conta com 284 posições no total.

Energia eólica

Araripe é o controlador da Casa dos Ventos, gigante das energias renováveis. A empresa desenvolveu em torno de 25% de todos os projetos de parques eólicos em operação no País e está construindo um dos maiores empreendimentos eólicos do mundo, com investimento de R$ 6 bilhões.

O executivo foi também o fundador da Troller, marca cearense de veículos off-road que acabou sendo vendida para a Ford por R$ 500 milhões. A Troller foi descontinuada pela Ford em 2021.

Araripe atua também nos ramos financeiro, imobiliário e industrial.

O ranking da Forbes aponta ainda bilionários cearenses nos setores de saúde privada, farmácia, alimentício, educação, entre outros.

A segunda posição é ocupada por Candido Pinheiro Koren de Lima, fundador da Hapvida, que possui fortuna avaliada em R$ 10,10 bilhões – R$ 300 milhões abaixo de Araripe.

O Ceará é o estado do Nordeste com o maior número de bilionários. Pernambuco fica em segundo lugar com 7 super-ricos. Outros 4 são do Maranhão. A Bahia possui 3 e a Paraíba, um.

Confira a lista dos mais ricos do Ceará

Mário Araripe

Legenda: Mário Araripe é empresário do setor de energias renováveis Foto: Edu Moraes

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 25º

Fortuna: R$ 10,42 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 66

Candido Pinheiro Koren de Lima

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida Foto: Divulgação

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 27º

Fortuna: R$ 10,10 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 66

Candido Pinheiro Koren de Lima Jr.

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 75º

Fortuna: R$ 5,28 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 51

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 75º

Fortuna: R$ 5,28 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 49

Consuelo Dias Branco

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 78º

Fortuna: R$ 5,20 bilhões

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 87

Oto de Sá Cavalcante e família

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 128º

Fortuna: R$ 2,64 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 74

Deusmar Queirós e família

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 138º

Fortuna: R$ 2,50 bilhões

Fonte da fortuna: Pague Menos

Idade: 75

Amarílio Proença de Macêdo e família

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 144º

Fortuna: R$ 2,40 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macedo

Idade: 77

Carlos Jereissati e família

Posição no Ceará: 9º

Posição no Brasil: 199º

Fortuna: R$ 1,60 bilhão

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 77

José Bezerra de Menezes Neto e família

Posição no Ceará: 10º

Posição no Brasil: 205º

Fortuna: R$ 1,55 bilhão

Fonte da fortuna: BicBanco

Idade: 64

Everardo Ferreira Telles e família

Posição no Ceará: 11º

Posição no Brasil: 240º

Fortuna: R$ 1,25 bilhão

Fonte da fortuna: Ypióca

Idade: 77

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 271º

Fortuna: R$ 1,06 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 55

Franciso Ivens de Sá Dias Branco Jr.

Posição no Ceará: 13º

Posição no Brasil: 271º

Fortuna: R$ 1,06 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 61

Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco

Posição no Ceará: 14º

Posição no Brasil: 271º

Fortuna: R$ 1,06 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 57

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Posição no Ceará: 15º

Posição no Brasil: 271º

Fortuna: R$ 1,06 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 62

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

Posição no Ceará: 16º

Posição no Brasil: 271º

Fortuna: R$ 1,06 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 60

