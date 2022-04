Quem são os nordestinos com fortuna de mais de 1 bilhão de dólares

A Forbes divulgou uma lista com 62 brasileiros que possuem fortuna superior a US$ 1 bilhão em 2022. Desse rol de super ricos, estão apenas 4 nordestinos.

Três deles são empresários cearenses que atuam no ramo da saúde, acionistas do Grupo Hapvida, que recentemente concluiu a fusão com a Notre Dame Intermédica, formando um gigantesco império de planos de saúde. São eles: Cândido Pinheiro Koren de Lima (fundador), Jorge Pinheiro Koren de Lima (atual presidente) e Cândido Pinheiro Koren de Lima Junior.

Cândido Pinheiro, aliás, é o único nascido no Nordeste na lista da Forbes entre as 1.000 pessoas mais ricas do mundo.

O maranhense Ilson Mateus Rodrigues, fundador da rede de supermercados Mateus, é o quarto nordestino do ranking.

Os nordestinos com mais de US$ 1 bilhão

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida Foto: Divulgação

Grupo Hapvida

Fortuna: US$ 3,2 bilhões

Fortuna em reais: R$ 14,8 bilhões

Posição no ranking mundial: 951º

Fonte da fortuna: Hospitais e planos de saúde

Idade: 75

Estado: Ceará

Jorge Pinheiro Koren de Lima

Legenda: Jorge Pinheiro Koren de Lima é CEO da Hapvida Foto: Divulgação

Grupo Hapvida

Fortuna: US$ 1,6 bilhões

Fortuna em reais: R$ 7,4 bilhões

Posição no ranking mundial: 1818º

Fonte da fortuna: Hospitais e planos de saúde

Idade: 49

Estado: Ceará

Cândido Pinheiro Koren de Lima Junior

Legenda: Cândido Pinheiro Koren de Lima Junior Foto: Reprodução

Grupo Hapvida

Fortuna: US$ 1,6 bilhões

Fortuna em reais: R$ 7,4 bilhões

Posição no ranking mundial: 1818º

Fonte da fortuna: Hospitais e planos de saúde

Idade: 51

Estado: Ceará

Ilson Mateus

Legenda: Ilson Mateus, do Grupo Mateus Foto: Divulgação

Grupo Mateus

Fortuna: US$ 1,4 bilhões

Fortuna em reais: R$ 6,5 bilhões

Posição no ranking mundial: 2076º

Fonte da fortuna: Supermercados

Idade: 59

Estado: Maranhão