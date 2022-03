Hapvida teve lucro de R$ 500 milhões em 2021

No exercício de 2021, o grupo cearense Hapvida que tem hoje mais de sete milhões de segurados, obteve um lucrolíquido de R$ 500,5 milhões, dos quais R$ 200,2 milhões apurados no quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro).

O balanço da empresa que administra um dos três maiores planos de saúde do país, foi publicado ontem, logo após o enceramento do leilão da Bolsa B3.

O faturamento do Hapvida, no ano passado, bateu em R$ 9,9 bilhões, 15,5% maior do que o obtido em 2020. Dessa receita, R$ 2,6 bilhões foram registrados no último trimestre, com alta de 14,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esses números são resultados, diz a empresa no seu relatório encaminhado à CVM, do aumento orgânico do número de beneficiários, “às carteiras de clientes de aquisições consolidadas no primeiro trimestre, à receita proveniente das empresas adquiridas e ao crescimento na linha de receitas de prestação de serviços para terceiros”.

O número de clientes dos vários planos de saúde do Hapvida cresceu 12% no quarto trimestre, alcançando 7,535 milhões de pessoas.