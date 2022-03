Sesi e Senai do Ceará qualificam internos do Sistema Prisional

Festa no Sese-Ceará, organismo do Sistema Fiec, e na Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Governo do Estado!

Uma nova turma de 141 internos do Instituto Penal Olavo Oliveira (IPPOO), localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebeu ontem o certificado de conclusão do Ensino Fundamental I e II e Médio.

Os cursos foram ministrados por professores do Sesi, cujo superintendente regional, engenheiro Paulo André Holanda, emocionou-se ao falar para os alunos certificados.

Entre os que presenciaram o ato de certificação, podem ser citados o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque; a gerente da Unidade de Educação e Cultura do Sesi-Ceará, Ana Pala Pinho; o diretor do IPPOO, Pedro da Mata; o coordenador de Educação da SAP, Rodrigo Moraes; e as representantes da Assembleia Legislativa do Estado, Amanda Melo e Tamires Guimarães.

Ao discursar para os alunos, Paulo André Holanda incentivou-os a prosseguir nos estudos. Visivelmente emocionado, o superintendente do Sesi-Ceará disse que, “estudando continuamente, vocês podem mostrar seu talento dentro e fora do sistema prisional”.

Holanda lembrou que, entre os internos do IPPOO, “há programadores de computação, mestres de obras, técnicos em edificações, costureiros de moda, todos produzindo o que há de melhor em suas respectivas vocações profissionais”.

Dirigindo-se diretamente aos internos certificados, o superintendente do Sesi-Ceará disse:

“Aproveitem esta oportunidade. Pois, quando saírem daqui, sairão pessoas bem diferentes das entraram aqui, preparadas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho lá fora. A educação e o trabalho são o que realmente liberta. Com o certificado de alfabetizados emitido pelo Sesi e com o certificado de profissionalização do Senai, vocês terão a chance de entrar no mercado de trabalho ou de empreender, ou seja, de criar e desenvolver seu próprio negócio”.

Depois, Paulo André Holanda agradeceu o apoio que o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, tem concedido ao programa de educação do Sesi-Senai voltado para o público interno do sistema prisional cearense, “uma parceria que não tem prazo para acabar”.