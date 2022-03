Hub do H2V do Pecém multiplica por dois os investimentos

Uma fonte do Governo do Estado revelou ontem que, para cada US$ 1 bilhão a serem investidos pelas empresas estrangeiras e nacionais no Hub do Hidrogênio Verde do Pecém, outros US$ 1 bilhão serão, simultaneamente, gerados pelos demais segmentos de sua cadeia produtiva.

Esta informação chegou por causa dos muitos comentários, alguns jocosos, publicados nas redes sociais depois que esta coluna divulgou ontem a notícia sobre o investimento de R$ 50 bilhões que farão a cearense Servtec Energia e a Corio, a mais nova empresa do gigante australiano Grupo Macquarie, na implantarão de um projeto de geração de energia offshore dentro do mar de Acaraú, no Litoral Oeste do Ceará.

Um desses comentários, em tom de ironia, foi este: “Com tantos anúncios de investimentos no Complexo do Pecém, daqui a pouco estaremos contando US$ 1 trilhão”.

A fonte governamental explicou que, para além dos grandes investimentos anunciados pelas 16 empresas que já assinaram o Memorando de Entendimento com o Governo do Ceará para o Hub do H2V, cujos investimentos passam dos US$ 50 bilhões, “temos de levar em conta que outros investimentos dessa magnitude serão feitos, também, pelas empresas que implantarão projetos de geração de energias renováveis" – solar e eólica, principalmente – na geografia do Estado, inclusive dentro do mar. Como é o caso da Servtec e da Corio.

Em um ano eleitoral como este, as boas notícias sempre provocam naturais reações das hostes oposicionistas. Não seria diferente com a chegada da Servtec e de sua parceira australiana Corio aos mares de Acaraú.



Mas a torcida é no sentido de que esse empreendimento deixe de ser logo um sonho e se transforme em realidade.

HAPVIDA DIVULGA BALANÇO HOJE

Nesta quarta-feira, 23, depois do fechamento da Bolsa de Valores B3, o cearense Hapvida divulgará o seu balanço financeiro relativo ao exercício de 2021.

No mercado, há uma otimista expectativa sobre esse balanço.

O Hapvida é, hoje, a empresa cearense com maior valor de mercado, algo próximo dos R$ 100 bilhões.

SINDIENERGIA TEM ALTA SATISFAÇÃO DO ASSOCIADO

Durante a reunião de ontem da diretoria do Sindicato das Indústrias de Energia do Ceará (Sindienergia-CE), Iara Falcão, técnica do capítulo cearense do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE), apresentou pesquisa sobre a satisfação dos associados da entidade.

Essa pesquisa é um dos serviços oferecidos pelo IEL aos organismos do Sistema Fiec.

O levantamento foi feito em 40 das 72 empresas filiadas ao Sindienergia, e o resultado mostrou o nível máximo de satisfação dos associados com o trabalho desenvolvido pelo sindicato.

O Sindienergia conquistou 97,5% de satisfação plena.

A técnica do IEL destacou que esse foi um resultado inédito dentro da Federação das Indústrias entre os seus sindicatos.

O presidente do Sindienergia, Luís Carlos Queiroz, acredita que o resultado da pesquisa reflete a atuação do sindicato, voltada para o fortalecimento do setor.

“Temos realizado um trabalho conjunto e colhemos agora uma conquista coletiva. Seguiremos empenhados na defesa do interesse da indústria de energia e de nossos associados”, disse Queiroz.

CASTANHÃO PODE CHEGAR A 1 BILHÃO DE M³

Aproximam-se do volume de 1 bilhão de metros cúbicos as águas acumuladas pelo açude Castanhão.

Ontem, o reservatório acumulava 12,42% de sua capacidade de 6,7 bilhões de m³.

O Castanhão está recebendo, em média, por dia, 30 milhões de m³ de água despejada pelos rios Jaguaribe e Salgado.

Isto significa dizer que o Castanhão já tem água suficiente para abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza e de, ainda, garantir a vazão de 3 m³ por segundo para perenizar o rio Jaguaribe de sua barragem até sua foz entre Fortim e Aracati, assegurando a irrigação dos polos de fruticultura e de cotonicultura no Baixo Jaguaribe e na Chapada do Apodi.



CIDADANIA PORTUGUESA: ESPERA SERÁ MAIS LONGA

Dezenas de milhares de brasileiros, entre os quais centenas de cearenses, que solicitaram cidadania portuguesa – o que quer dizer a obtenção de um passaporte lusitano – receberam ontem uma péssima notícia.

A Deutsche Welle, empresa de rádio e televisão da Alemanha, informou que as autoridades de Portugal detiveram, na semana passada, em Lisboa, um rabino que emitiu um documento com o qual o bilionário russo Roman Abromovich, ainda dono do Chelsea, clube de futebol britânico, obteve a cidadania portuguesa.

Abramovich, amigo pessoal do presidente russo Vladimir Putin, alegou, para obter o passaporte português em 2021, que é descendente de judeus sefarditas. Uma inverdade.

O rabino, depois de prestar depoimento, foi liberado sob condições.

O que isto tem a ver com os cearenses que também pleiteiam o mesmo passaporte português, alegando sua descendência lusitana?

É que o processo de obtenção da cidadania portuguesa e seu respectivo passaporte demorava, normalmente, seis meses. Agora, essa demora se estenderá por 18 meses, segundo revelou um funcionário do Ministério das Relações Exterior de Portugal a um empresário cearense que está fila de espera do passaporte português.