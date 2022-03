Eólica: Izolda estreará no Governo com projeto de R$ 50 bilhões

Izolda Cela, que se tornará, no dia 2 de abril, a primeira mulher governadora do Ceará, já tem na sua agenda um importante compromisso: a assinatura do Memorando de Entendimento com a Corio, empresa do gigante australiano Grupo Macquaire, que, em parceria com a cearense Servtec Energia, pretende implantar um Parque Eólico Marítimo no mar de Acaraú, no Litoral Oeste do Ceará.

A potência instalada desse parque eólico offshore será de 3,48 GW, o equivalente a 3.480 megawatts. O investimento previsto é de R$ 50 bilhões, como esta coluna divulgou, no dia 3de fevereiro desteano, com exclusividade.

Esse Memorando de Entendimento deveria ter sido assinado na semana passada, mas o Grupo Macquaire decidiu reunir todo o seu time de colaboradores e seus ativos de energia eólica offshore em uma nova empresa chamada Corio.

Por força dessa mudança, os australianos solicitaram ajustes à minuta do Memorando de Entendimento a ser celebrado com o governo cearense e cujos termos “estão sendo negociados com a competente equipe da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet)”, como disse à coluna Lauro Fiúza Neto, sócio e diretor da Servtec Energia.

“Acreditamos que essa nova fase da Macquarie vai impulsionar sua força no segmento, e, consequentemente, nos planos de investimento no Brasil, favorecendo seu interesse pelo projeto a ser desenvolvido no Ceará”, acrescentou Lauro Neto.

Ele disse ainda que a guerra na Ucrânia, “além de absurda, deixou claro o tamanho do problema que é a sua dependência do gás natural russo.



“O Hidrogênio Verde, um produto substituto do uso do gás natural, pode ajudar a reduzir futuras tensões bélicas naquela região. É imprescindível dispor de toda a geração de energia possível para permitir o máximo de produção de Hidrogênio Verde, no mais curto espaço de tempo, para restabelecer o ambiente de paz naquela região, e encerrar esse triste episódio da nossa história. O Ceará poderá ter um papel importante nessa jornada e estamos muito felizes de fazer parte desse processo histórico para o nosso Estado, e para o Mundo," afirmou o diretor da Servtec Energia.

No início deste mês, os dois parceiros entregaram ao Ibama,em Brasília, os estudos dos seus projetos, incluindo os relativos à elaboração do EIA/Rima. A análise de todos os estudos demorará de três a cinco anos, segundo revela Lauro Fiúza Neto, sócio e diretor da Servtec Energia, que transmitiu estas informações à coluna.

O projeto a ser construído no mar de Acaraú prevê a instalação de mais de 200 torres eólicas, cada uma com gerador de 15 MW.

O Grupo Macquaire atua em várias áreas da atividade econômica. Uma de suas empresas é o Macquaire Bank, um banco de investimentos com sede em Sidney, que, segundo seu site, administra recursos da ordem de US$ 690 bilhões.

Os australianos da Macquaire – revelou Lauro Fiúza Neto – mostraram-se sensíveis ao momento atual do Brasil e aproximaram-se da Servtec, nascendo, então, a parceria, que começou a ser construída há um ano, consolidando-se agora.



A publicação do decreto do presidente Jair Bolsonaro regulamentando a construção e a operação dos projetos eólicos offshore contribuiu para a consolidação dessa parceria, acelerando a conclusão do projeto e sua apresentação ao Ibama, para análise.

Lauro Fiúza Neto transmitiu uma informação importante: a construção do empreendimento, mesmo depois de emitidas as licenças ambientais, só começará quando a energia a ser gerada tiver um ou mais compradores firmes.

Além do projeto cearense no mar de Acaraú, a Servtec e o Grupo Macquaire pretendem implantar mais quatro empreendimentos – um no Sudeste e três no Sul do Brasil.

Pelo lado da Servtec, assinará o Memorando o presidente do seu Conselho de Administração, Lauro Fiúza Júnior, que, na verdade, foi o grande impulsionador da geração de energia eólica no Brasil. Foi ele quem, em abril de 2009, organizou e liderou uma comitiva de autoridades e empresários brasileiros que, durante uma semana, viram em várias cidades da Espanha o que já havia sido feito, o que se estava fazendo e o que iria ser feito no setor da geração eólica. Este colunista testemunhou e documentu a viagem.

O então ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, integrou a comitiva. Ele viajou com uma ideia contra a geração eólica, mas voltou com outra, totalmente a favor.

JOÃO SOARES NETO HOMENAGEADO

Misto de empresário, intelectual, escritor e diplomata, João Soares Neto segue colecionando homenagens.

No próximo dia 31, ele receberá o Troféu Jangadeiro 2019, que lhe outorgaram a Academia Cearense de Administração e a Associação dos Administradores do Estado do Ceará.

Empreendedor e CEO do Shopping Benfica, João Soares Neto é também Cônsul Honorário do México em Fortaleza, usando o tempo que sobra do seu trabalho para escrever artigos para jornais do Ceará e de outros estados.

PAGUE MENOS ABRIRÁ MAIS 120 LOJAS

Este será um ano bom para o grupo cearense Pague Menos, que é dono da terceira maior rede de farmácias do país, com mais de 1.200 unidades espalhadas por todos os 27 estados mais o Distrito Federal.



Quem o diz é Luiz Novais, CFO da Pague Menos. CFO significa o diretor que cuida do dinheiro da empresa.

Ele explicou que, no ano passado de 2021, a organização fundada por Deusmar Queirós e hoje comandada pelo seu filho Mário, abriu 80 novas lojas. Neste ano de 2021, serão abertas mais 120.

“Para isso, nosso caixa está robusto”, justifica Luiz Novais, que se alegra com recente relatório do banco Credit Suisse, para cujos economistas o varejo farmacêutico é um oásis no deserto turbulento da economia.