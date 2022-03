Ministério da Agricultura visita cajucultura do Ceará

Uma missão do projeto Agronordeste + Valor visita nesta terça-feira empresas agroindustriais cearenses da cadeia produtiva da cajucultura nos municípios de Beberibe, Aracati e Palhano. A visita prosseguirá amanhã.

Entre as empresas a serem visitas, incluem-se a Tijuca Alimentos e a Itaueira Agropecuária.

O grupo, liderado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), reúne representantes da Embrapa Agroindústria Tropical, BNB, Sebrae, Superintendência Federal da Agricultura no Ceará, Senar e secretarias de Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Ceará.



Representantes das instituições participaram ontem de uma reunião na Embrapa Agroindústria Tropical para alinhar a proposta e discutir outras possibilidades de ação (foto).



O objetivo, conforme o responsável pelo projeto no Mapa, Vitarque Coelho, é identificar as necessidades da cadeia produtiva do caju para desenvolver um projeto piloto com foco na maior integração entre os produtores e a indústria.



Segundo Coelho, a ideia é fortalecer as agroindústrias já existentes, tanto as de pequeno quanto as de grande porte, e também promover a integração vertical no contrato de fornecimento entre produtores e industriais.

O projeto atuará na melhoria das condições de produção, por meio do incentivo ao uso de tecnologias e melhor manejo da cultura, proporcionando à indústria o fornecimento de matéria prima de melhor qualidade.

O chefe geral da Embrapa Agroindústria Tropical, Gustavo Saavedra, destacou que a unidade da Embrapa no Ceará dispõe de diversas tecnologias e soluções validadas para impulsionar a cadeia produtiva da cajucultura em diferentes frentes, do campo à indústria.



Entre as empresas que serão visitadas estão Nativita, Itaueira, Tijuca alimentos, EBBA, além de produtores de caju de mesa, doces, sucos e cajuína.



“Todos esses atores já utilizam com sucesso o pacote de tecnologias disponível para o setor, demonstrando o quão viável e importante é o agronegócio da cajucultura. A ideia é que os exemplos de sucesso possam ser replicados e sejam uma realidade no Ceará”, comenta o chefe adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical, Genésio Vasconcelos.