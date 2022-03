Evangelho de hoje 23/03 (Mt 5, 17-19)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja,e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus."

Reflexão - “Deus trabalha com a nossa humanidade”

Jesus veio ao mundo, também, para dar cumprimento à Lei de Deus que estava sendo deturpada. Assim sendo, de forma categórica Ele nos esclarece que a lei de Deus é perfeita para a nossa alma e para a nossa vida. De tal modo, com palavras firmes Ele veio confirmar tudo o que já foi escrito antes, quando disse: “Não penseis que vim abolir a lei e os profetas” “vim para dar-lhe pleno cumprimento”. As leis e os mandamentos de Deus não mudam, porém, o que muda é o nosso entendimento em relação ao que foi escrito. Deus não muda o Seu Plano, por isso aquilo que era, é e sempre será. Às vezes, nos apegamos à Lei de uma forma distorcida e nos detemos apenas aos acessórios, por isso, nos equivocamos e esquecemos o que é essencial. Não podemos ficar nos confundindo hoje com as falsas ideias de que isto e aquilo são coisas do passado, que o mundo é outro e que os valores mudaram. Ele mesmo é quem nos ensina: é grande no reino dos céus aquele que pratica e ensina os Seus mandamentos. Jesus veio dar uma nova roupagem à lei que os antigos pregavam. Deus trabalha com a nossa humanidade. Ele é paciente e espera as nossas resoluções. Porém, a essência da lei e do direcionamento de Deus tem sempre o mesmo objetivo: a vivência do amor que dá ao homem, feito à Sua imagem e semelhança, a felicidade e plenitude de vida. Praticar os mandamentos e ensiná-los aos outros, dar-nos-á uma qualidade de vida superior à que tem os que não os praticam. Para sermos considerados grandes no reino dos céus precisamos apenas viver o amor aqui na terra assim como Jesus Cristo nos ensinou. – O que você acha que mudou no coração do homem? - Você é daqueles (as) que acham que certos valores já eram? – Qual é o conceito que você tem da Lei de Deus? – Como você acha que Deus o (a) considera: menor ou maior no reino dos céus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO