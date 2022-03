Evangelho de hoje 24/03 (Lc 11, 14-23)

Naquele tempo: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: 'É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios.' Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: 'Todo reino dividido contra si mesmo será destruído; e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o Reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa."

Reflexão – “Cegos pela incredulidade”

Os homens daquela época não reconheciam Jesus como enviado do Pai e duvidavam do Seu poder mesmo diante dos milagres que Ele operava no meio do povo. Diante dos prodígios de Jesus eles se confundiam e atribuíam tudo ao “dedo de Belzebu”, isto é, o príncipe dos demônios. Eles viam, mas não “enxergavam”, por isso tentavam a Jesus e pediam-lhe sinais do céu. A incredulidade encobria os seus olhos! Às vezes, nós nos admiramos da maneira como que eles reagiam às maravilhas que Jesus operava e os criticamos por causa da sua “falta de fé”. No entanto, precisamos ter consciência de que nós também temos dificuldades em admitir o poder de Deus na nossa vida porque olhamos as coisas pelas aparências e com os olhos da “carne”. Somos também pessoas questionadoras, intrigantes e não percebemos que os sinais do céu estão presentes nos pequenos e grandes milagres que Deus realiza dentro de nós. Se parássemos para refletir nós também conseguiríamos “ver o dedo de Deus” agindo em nós a partir do bem que praticamos e vivenciamos. Tudo o que fizermos para o bem do próximo, de coração e por amor a Deus será consequência do Seu Amor que nos motiva a contribuir na construção do reino aqui na terra. O reino de Deus chega para quem está com Jesus e segue os Seus ensinamentos. Se agirmos em Nome de Jesus, as consequências, naturalmente serão do bem e não do mal. Como podemos em nome do mal expulsar o mal? O Bem vem de Deus, o mal é decorrência do pecado. Reconhecer o dedo de Deus nos milagres da nossa vida é também distinguir a chegada do reino de Deus e tê-Lo como nosso guardião e defensor. Precisamos estar atentos às nossas ações para sabermos a quem estamos servindo. Só Deus é poderoso! Ele é a armadura que nos reveste e nos protege das investidas do demônio. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo nos ensinar a acolher o amor do Pai a fim de que tenhamos também relacionamentos saudáveis. Aquele que está em paz com os seus irmãos está em paz com Deus e consigo mesmo. – Você tem percebido os milagres de Deus na sua vida ou ainda está esperando um “sinal do céu”? – Em nome de quem você tenta fazer as coisas? – Você não tem se equivocado nos seus projetos pensando que é pelo dedo de Deus que deseja conseguir as coisas? - Existe dentro de si algo que possa estar dividindo o seu modo de pensar com Deus ou com o inimigo de Deus? – Você se sente interiormente preenchido (a) pelo poder do Espírito Santo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO