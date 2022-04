Veja quem são os dez brasileiros mais ricos, segundo a Forbes

Com uma fortuna avaliada em US$ 15,4 bilhões, o equivalente a R$ 71,71 bilhões, o empresário Jorge Paulo Lemann, de 82 anos, é a pessoa mais rica do Brasil, segundo ranking da revista norte-americana Forbes publicado nesta terça-feira (5).

Lemann é dono da cervejaria Ambev, das marcas Brahma e da Skol, além de ser sócio da 3G Capital, de investimentos, conforme informações do portal Uol.

Este é o segundo ano seguido em que Lemann lidera a lista, embora no ano passado sua fortuna fosse maior, de US$ 16,9 bilhões, quando ele ocupava a 114ª colocação no mundo. Na atual edição, ele aparece na 117ª posição no ranking.

O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, aparece em segundo lugar na lista dos brasileiros mais ricos, com US$ 10,6 bilhões. No ano passado, ele tinha US$ 14,6 bilhões.

O terceiro colocado é Marcelo Hermann Telles, sócio de Lemann, com uma fortuna de US$ 10,3 bilhões.

Veja a lista dos dez brasileiros mais ricos, segundo a Forbes:

Jorge Paulo Lemann e família (Ambev): US$ 15,4 bilhões Eduardo Saverin (Facebook): US$ 10,6 bilhões Marcelo Hermann Telles (Ambev): US$ 10,3 bilhões Jorge Moll Filho e família (Rede D'Or): US$ 9,8 bilhões Carlos Alberto Sicupira e família (Ambev): US$ 8,5 bilhões Irmãos Safra (banco Safra): US$ 7,7 bilhões Lucia Maggi e família (Amaggi, de soja e outras commodities): US$ 6,9 bilhões André Esteves (banco BTG Pactual): US$ 5,8 bilhões Alexandre Behring (3G Capital): US$ 5,1 bilhões Luciano Hang (Havan): US$ 4,8 bilhões

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE