Empresa inicia gestão do Parque de Jeri e deve começar a cobrar ingresso em dezembro

A empresa Urbia + Cataratas Jeri, concessionária formada pela Construcap e Grupo Cataratas, assumiu formalmente a gestão do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, um dos principais destinos turísticos do Brasil.

O início da concessão se deu nos últimos dias, após autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Intervenções iniciais já estão em andamento.

Ingressos de até R$ 50

Com a gestão privada, os turistas terão de pagar um ingresso para acessar o Parque de Jeri, além da já existente Taxa de Turismo Sustentável, cobrada pela Prefeitura de Jijoca.

Conforme o edital, no primeiro ano, o ingresso será de até R$ 50, mas a concessionária informa que ainda não definiu esse valor. A expectativa é que os ingressos comecem a ser cobrados a partir de 20 de dezembro, mas a data ainda não é oficial.

Nos anos seguintes, o valor pode subir até R$ 20, ficando nos máximos estipulados em R$ 70 (2º ano), R$ 90 (3º ano), R$ 110 (4º ano) e chegando ao limite no quinto ano de execução da concessão, de até R$ 120.

Nos ingressos estão inclusos acesso às trilhas para caminhadas, bem como às edificações públicas do Centro de Visitantes, receptivos, banheiros, lanchonetes, restaurantes e lojas de souvenirs.

Já a taxa municipal atualmente é de R$ 41,50. Portanto, os turistas pagarão os dois valores antes de adentrarem o parque.

O que está previsto na concessão

O prazo de concessão à iniciativa privada previsto em contrato é de 30 anos, com projeção de R$ 116 milhões em investimentos na infraestrutura do destino dos quais R$ 90 milhões deverão ser injetados nos primeiros três anos. A concessionária pagou uma outorga fixa de R$ 61 milhões e, ao longo do contrato, serão desembolsados mais R$ 337 milhões, a título de outorga variável.

O Parque Nacional de Jericoacoara, com seus 7.850 hectares de área total, é totalmente abrangido pela concessão, cabendo à concessionária a gestão das áreas de uso público. Entre os principais investimentos previstos estão:

Melhorias como a reordenação de vias e acessos

Manejo de trilhas

Construção de banheiros e chuveiros públicos

Quiosques com pontos de hidratação

Centro de Visitantes com estacionamento para 600 veículos e rede Wi-Fi

Reforma dos pontos de informação e controle, pontos de apoio ao visitante entre outros.

Primeiras medidas

Segundo a concessionária, as primeiras ações serão as seguintes:

Início da adequação das vias internas de acesso do Parque Nacional de Jeri

Melhorias iniciais na Trilha da Pedra Furada

Centro de Visitantes provisório do Preá

Início da proteção do Parque

Reforma das guaritas de entradas do Parque

Instalação de sanitários provisórios

A concessionária será responsável também pela equipe de primeiros socorros e atendimento ambulatorial, além do monitoramento e da segurança patrimonial.

“A Urbia + Cataratas Jeri seguirá práticas sustentáveis, implementando coleta seletiva e desenvolvendo programas de educação ambiental para conscientizar os visitantes sobre a importância do respeito ao ambiente natural do parque”, destaca o Diretor da Urbia + Cataratas Jeri, Edi Bortoli.

O Grupo Cataratas é também administrador do Parque Nacional do Iguaçu (onde estão as Cataratas do Iguaçu, no Paraná), do AquaRio (aquário localizado no Rio de Janeiro) e Parque Nacional de Fernando de Noronha (EcoNoronha).

Segundo a empresa, serão gerados 300 empregos diretos e indiretos na região.

