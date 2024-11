Wepink, marca de Virginia Fonseca chega a shopping de Fortaleza

A marca que tem como sócia a influenciadora e empresária Virginia Fonseca vai chegar ao Ceará em janeiro de 2025. A Wepink, no modelo de franquia, terá um quiosque no RioMar Fortaleza e já há negociação em andamento para outro quiosque no Iguatemi Fortaleza, com abertura prevista para março.

O primeiro e até então único franqueado da Wepink em Fortaleza, Cleber Barbosa da Silva, explica que há ainda outros dois ou três shoppings em vista, sendo cada quiosque com investimento em torno de R$ 500 mil. “O desempenho desses quiosques é sucesso no Brasil todo”, diz.

O empresário, que já fez uma aposta certeira na franquia goiana de milkshakes Milky Moo (ele está prestes a abrir a sua quinta franquia Milky Moo no Estado), prospecta uma operação virtuosa com a Wepink, do ramo de cosméticos e perfumaria.

“É um outro tipo de produto que achamos que o Ceará vai receber muito bem e será sucesso, assim como é em todo o Brasil”.

Faturamento

A previsão de faturamento mensal do quiosque, segundo Cleber Barbosa, é de R$ 500 mil por mês.

Criada em setembro de 2021, a Wepink atingiu, em seu primeiro mês, com um só produto, R$ 10 milhões de faturamento, segundo a própria marca. O negócio foi fundado pela influenciadora Virginia Fonseca e pela empresária Samara Pink, sócias na empresa.

A Wepink ingressou no modelo de franquias neste ano, sendo a primeira em São Paulo. Em julho deste ano, foi inaugurada uma unidade em Orlando, nos Estados Unidos.

