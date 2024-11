Fortaleza lidera em movimentação de passageiros internacionais no Nordeste

Fortaleza continua sendo a principal porta de entrada e saída de turistas internacionais no Nordeste brasileiro, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Somente em outubro deste ano, foram movimentados, entre embarques e desembarques, mais de 41 mil passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, único capacitado do Estado para voos entre o Brasil e demais países.

Logo na sequência aparecem os aeroportos internacionais de Recife/Guararapes - Gilberto Freyre e de Salvador, Luís Eduardo Magalhães. A capital pernambucana movimentou pouco mais de 34,7 mil passageiros, e a baiana, 34,1 mil.

Na comparação com outubro do ano passado, o avanço é de 38% na movimentação de passageiros internacionais em Fortaleza. No acumulado dos dez primeiros meses de 2024, a capital cearense já embarcou e desembarcou mais de 346 mil pessoas em voos do exterior.

Salvador, com 335 mil passageiros, e Recife, com 293 mil, vêm em seguida. O cenário demonstra a vocação de voos internacionais partindo de Fortaleza, que é, dentre as principais cidades do Nordeste, a que está mais próxima da Europa, do Caribe e das Américas do Norte e Central.

Avanço em relação a antes da pandemia

Ainda conforme os dados divulgados pelo Governo do Estado com base nos números da Anac, o mês de outubro, na comparação com o mesmo período de 2019, representou um aumento de 6% na movimentação internacional de passageiros em Fortaleza.

Na visão do Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Turismo, isso "demonstra um cenário promissor para 2024".

No entanto, na comparação com acumulado de janeiro a outubro de 2019, este ano está com movimentação internacional 30% menor, o que demonstra que Fortaleza ainda não recuperou o movimento registrado no pré-pandemia.

Fortaleza ocupa atualmente a sétima posição no ranking nacional de movimentação internacional de passageiros, atrás de São Paulo (Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão), Florianópolis, Brasília, Campinas (Viracopos) e Belo Horizonte.

Legenda: TAP opera 10 frequências semanais em Fortaleza Foto: Renato Bezerra

Em outubro, a ocupação dos voos internacionais em Fortaleza foi de 87%. O número representa aumento na comparação com setembro, quando a ocupação das aeronaves foi de 79%.

A partir de Fortaleza, podem ser feitos voos internacionais para cinco destinos em quatro países: