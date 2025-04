Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (28). Há vagas com salários que chegam a R$ 35,8 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja mais detalhes abaixo:

Veja também Papo Carreira Sindicato dos Engenheiros do Ceará promove curso gratuito de informática; saiba mais Papo Carreira Edital para concurso Idema-RN é divulgado com salário inicial de R$ 5,1 mil; veja cargos e detalhes

TJCE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) está com inscrições abertas, até 22 de maio, para concurso público que oferta 30 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto. Com salário de R$ 35.877,27, certame é voltado para aprovados no Exame Nacional da Magistratura (ENAM), cuja segunda edição ocorreu em outubro de 2024.

Os interessados em se candidatar, devem atender aos requisitos e se inscrever pelo site da Fundação FGV, banca organizadora, até o fim prazo. Ainda é necessário pagar uma taxa de participação no valor de R$ 358,77.

>>> Veja edital

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu edital para concurso público com 403 vagas para níveis superior e médio. São oferecidas 34 vagas para o cargo de assistente e 369 vagas para analista. Os salários iniciais são de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista.

As inscrições seguem até 15 de maio e deverão ser feitas no site no Instituto Consulpam, organizador do certame. Interessados devem pagar taxas de R$ 50 e R$ 80 para os cargos de nível médio e superior, respectivamente.

>> Confira o edital

Prefeitura de Tauá

A Prefeitura de Tauá, no Interior cearense, divulgou edital de concurso público para preencher 116 vagas na administração municipal, sendo 90 de nível superior e 26 de nível médio. As inscrições iniciaram no último 4 de abril e seguirão abertas por 30 dias corridos. Os salários não foram informados no edital.

A maioria das vagas de nível superior está destinada a professores, enquanto as de nível médio se concentram na contratação de agentes de trânsito e guardas municipais.

Interessados devem se inscrever no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), responsável pelo certame.

>> Acesse o edital

TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) divulgou edital de concurso público com vagas destinadas a candidatos de nível superior. Ao todo, são oferecidas 142 oportunidades para os cargos de técnico e analista.

A remuneração varia entre R$ 10,8 mil e R$ 18,8 mil. Os interessados podem se inscrever até dia 14 de maio, sendo necessário pagar uma taxa de R$ 80 e R$ 100, a depender do cargo escolhido.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Fundação Carlos Chagas.

>> Confira o edital

Cogerh

A Cogerh está com inscrições abertas para estágio de nível superior em Fortaleza, com vagas para as gerências de Gestão, Planejamento e Monitoramento. Para se inscrever, é necessário enviar o currículo e o histórico até 2 de maio para lucas.lima@cogerh.com.br.

O estágio tem duração de 1 ano, com jornada de 20h semanais (4h diárias) e bolsa de R$ 787,89 mensais.

Secretaria Municipal de Trairi

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Trairi, no Ceará, abriu inscrições para um processo seletivo temporário com 78 vagas. Há oportunidades para candidatos com ensino médio e superior.

As inscrições vão até 4 de maio no site da Universidade Patativa. Os salários variam de R$ 1.518 para cargos de ensino médio (40h/semana) a R$ 3.800 para cargos de ensino superior (30h ou 40h/semana), dependendo do cargo.

>> Veja edital completo

EsPCEx

As inscrições para o concurso público de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) seguem aberta até 9 de maio. Ao todo, são ofertadas 440 vagas de nível médio, sendo a maioria para candidatos do sexo masculino.

Interessados em se candidatar devem atender aos requisitos do certame (detalhados abaixo), se inscrever pelo site oficial da EsPCEx e desembolsar o valor de R$ 100, referente à taxa de participação — que pode ser paga até 12 de maio.

>>> Confira edital

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.