Natal em Fortaleza: Veja o que abre e fecha na Cidade neste feriado
Data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.
O último feriado do ano está se aproximando. A véspera de Natal, nesta quarta-feira (24), é um dia tradicionalmente marcado por confraternizações entre amigos e familiares. Já o Natal, celebrado na quinta-feira (25), é feriado nacional.
Em razão da data, alguns serviços e estabelecimentos podem ter o funcionamento alterado.
O Diário do Nordeste preparou uma lista com o que funciona normalmente e o que não abre durante o período natalino.
Veja o que abre e fecha no Natal
Bancos
No dia 24, os bancos terão o horário de atendimento reduzido, das 9h às 11h (pelo horário de Brasília). Já no dia 25 as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público.
As compensações bancárias não são efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Já o Pix funciona 24 horas, todos os dias e feriados.
Bares e restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que a maioria dos estabelecimentos, no dia 24, abrem em horário normal e fecham até as 20h, com exceção daqueles que oferecerão ceia de Natal.
Já no dia 25, 80% dos estabelecimentos abrirão em horário normal, segundo a entidade.
Cagece
As lojas e núcleos de atendimento da Cagece estarão fechados a partir das 12h do dia 24. E nos dias 25 e 26 (ponto facultativo no Estado) não haverá expediente.
Clientes que precisarem de atendimento durante o período podem utilizar o aplicativo Cagece App (Android e iOS); a Central de Atendimento 0800 275 0195; e a assistente virtual Gesse, no site www.cagece.com.br.
Correios
No dia 24, o expediente será de 8h às 12h. As agências fecham no dia 25.
Enel
As lojas de atendimento, no período do Natal, estarão abertas no dia 24 até 12h e fecharão no dia 25, reabrindo no dia 26.
Metrofor
No dia 24, todas as linhas da Metrofor vão operar das 5h30 até por volta das 18h30. Já no dia 25, não haverá operação do metrô e dos VLTs.
Supermercados
A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que, no dia 24, cada estabelecimento definirá o próprio horário de funcionamento. Já no dia 25, em Fortaleza, os supermercados permanecerão fechados.
Sindipostos
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustível de Fortaleza vão operar normalmente no período.
Shoppings
North Shopping Maracanaú
24 de dezembro (quarta-feira)
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Praça de alimentação: 9h às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: fechados.
- Praça de alimentação: 11h às 22h (funcionamento facultativo).
North Shopping Jóquei
24 de dezembro (quarta-feira)
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Alimentação: 10h às 18h.
- Quintal: Ordones - 11h às 0h | Frutbiss - 12h às 18h | Maria Pitanga - fechado | Joá Garden - 11h30 às 23h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: fechados.
- Alimentação: 10h às 22h.
- Quintal: Ordones - 11h às 0h | Frutbiss - fechado | Maria Pitanga - 15h30 às 23h | Joá Garden - fechado.
North Shopping Fortaleza
24 de dezembro (quarta-feira)
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Alimentação: 10h às 18h.
- Quintal do Nortão: 11h às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: fechados.
- Alimentação: 10h às 22h.
- Quintal do Nortão: 11h às 23h.
Via Sul Shopping
24 de dezembro (quarta-feira)
- Lojas, quiosques e alimentação: 9h às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: fechados.
- Alimentação: 11h às 22h (funcionamento facultativo).
Shopping Iguatemi
24 de dezembro (quarta-feira).
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Praças de alimentação e quiosques de comida: 10h às 18h.
- Restaurantes: 11h30 às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: fechados.
- Praças de alimentação e quiosques de comida: funcionamento facultativo.
- Restaurantes: 11h30 às 23h (funcionamento facultativo).
Shopping Del Paseo
24 de dezembro (quarta-feira)
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Praças de alimentação e quiosques de comida: 10h às 18h.
- Restaurantes: 11h30 às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas, praça de alimentação e quiosques: fechados.
Shopping Parangaba
24 de dezembro (quarta-feira).
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Praças de alimentação e quiosques de comida: 9h às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas: fechadas
- Praça de Alimentação: 11h às 22h (facultativo)
- Lazer: 11h às 22h (facultativo)
Centro Fashion
24 de dezembro (quarta-feira).
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Fechado.
Terrazo Shopping
24 de dezembro (quarta-feira).
- Lojas, quiosques, praça de alimentação e atrações de lazer funcionam: 10h às 18h.
- Academia Greenlife: 5h às 16h.
- Supermercado Guará: 7h às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas, quiosques, academia e supermercado: fechados.
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h, com operação facultativa.
Shopping RioMar Fortaleza
24 de dezembro (quarta-feira)
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Alimentação e lazer: 10h às 18h.
- Espaço Gourmet e Boulevard: 11h30 às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: fechados.
- Alimentação e lazer: funcionamento facultativo.
Shopping RioMar Kennedy
24 de dezembro (quarta-feira)
- Lojas e quiosques: 9h às 18h.
- Alimentação e lazer: 10h às 18h.
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: fechados.
- Alimentação e lazer: funcionamento facultativo.
Shopping Giga Mall
24 de dezembro (quarta-feira).
- Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer: das 9h às 18h.
25 de dezembro – quinta-feira
- Fechado.
Grand Shopping Messejana
24 de dezembro (quarta-feira).
- Lojas e quiosques: 10h às 18h
- Alimentação e lazer: 10h às 18h
- Bancos: Conforme programação
- Cinema: Conforme programação
25 de dezembro (quinta-feira)
- Lojas e quiosques: Fechados
- Alimentação e lazer: 11h às 22h (funcionamento facultativo)
- Cinema: A partir das 15h
Estação Fashion
24 de dezembro (quarta-feira).
- Lojas e quiosques: 8h às 16h
25 de dezembro (quinta-feira)
- Fechado.
