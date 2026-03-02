Dois açudes sangram no Sertão do Ceará; veja quais
Foram o segundo e o terceiro reservatórios a sangrar em 2026.
As chuvas recentes que atingem o Ceará desde fevereiro continuam a transformar a paisagem do semiárido. O monitoramento em tempo real da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) aponta que mais dois açudes sangraram no Estado desde o último fim de semana.
Os açudes que atingiram o nível máximo entre domingo (1º) e segunda-feira (2) foram:
- Do Batalhão: localizado no município de Crateús, o reservatório possui capacidade de 2,77 hm³ e registra uma cota de 25 centímetros acima do nível de sangria;
- São José III: situado em Ipaporanga, tem uma capacidade maior, de 9,12 hm³, e também já transborda, com 14 centímetros acima da sangria.
O fenômeno aponta o aumento significativo no aporte de algumas áreas do Sertão dos Crateús, elevando o nível de reservatórios que, até pouco tempo, operavam em volumes críticos.
Em fevereiro, a área teve chuvas 82,4% acima da média, de acordo com o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A média histórica para o mês é de 108,8 milímetros, mas foram registrados 198,4 milímetros.
Com a persistência das precipitações, a lâmina d'água dos dois reservatórios atingiu a cota máxima, dando início ao espetáculo visual da “sangria”.
Apesar da boa notícia, a macrorregião dos Sertões dos Crateús segue em cenário crítico, acumulando apenas 14% do total. Ela reúne 10 reservatórios com capacidade total de 391 hm³, mas hoje eles acumulam somente 54,7 hm³.
Outros açudes próximos da sangria
Anteriormente neste ano, apenas o açude Curral Velho, em Morada Nova, sangrou. Contudo, ele baixou de volume e, atualmente, possui 92% do volume acumulado.
Além dos que já sangram, o Portal Hidrológico do Ceará revela que outros cinco açudes cearenses estão em situação de alerta positivo, com volumes superiores a 90%. Confira os principais destaques:
- Tijuquinha, em Baturité: 99,48%
- Olho d'Água, em Várzea Alegre: 96,89%
- Cachoeira, em Aurora: 95,01%
- Curral Velho, em Morada Nova: 92,51%
- Muquém, em Cariús: 91,13%
A tendência é que, com a continuidade do período chuvoso, outros reservatórios da bacia do Salgado e da Região Metropolitana também alcancem o volume máximo.