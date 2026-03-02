Dois açudes sangram no Sertão do Ceará; veja quais

As chuvas recentes que atingem o Ceará desde fevereiro continuam a transformar a paisagem do semiárido. O monitoramento em tempo real da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) aponta que mais dois açudes sangraram no Estado desde o último fim de semana.

Os açudes que atingiram o nível máximo entre domingo (1º) e segunda-feira (2) foram:

Do Batalhão : localizado no município de Crateús, o reservatório possui capacidade de 2,77 hm³ e registra uma cota de 25 centímetros acima do nível de sangria;

: localizado no município de Crateús, o reservatório possui capacidade de 2,77 hm³ e registra uma cota de 25 centímetros acima do nível de sangria; São José III: situado em Ipaporanga, tem uma capacidade maior, de 9,12 hm³, e também já transborda, com 14 centímetros acima da sangria.

O fenômeno aponta o aumento significativo no aporte de algumas áreas do Sertão dos Crateús, elevando o nível de reservatórios que, até pouco tempo, operavam em volumes críticos.

Veja também Ceará Novo prognóstico da Funceme indica chances de chuvas em março, abril e maio de 2026 no CE Ceará ‘Voluntários da chuva’: Conheça trabalho de 550 moradores que medem água para levar esperança ao CE

Em fevereiro, a área teve chuvas 82,4% acima da média, de acordo com o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A média histórica para o mês é de 108,8 milímetros, mas foram registrados 198,4 milímetros.

Com a persistência das precipitações, a lâmina d'água dos dois reservatórios atingiu a cota máxima, dando início ao espetáculo visual da “sangria”.

Apesar da boa notícia, a macrorregião dos Sertões dos Crateús segue em cenário crítico, acumulando apenas 14% do total. Ela reúne 10 reservatórios com capacidade total de 391 hm³, mas hoje eles acumulam somente 54,7 hm³.

Legenda: Vista aérea da sangria do Açude são José III, em Ipaporanga. Foto: Divulgação/Cogerh.

Outros açudes próximos da sangria

Anteriormente neste ano, apenas o açude Curral Velho, em Morada Nova, sangrou. Contudo, ele baixou de volume e, atualmente, possui 92% do volume acumulado.

Além dos que já sangram, o Portal Hidrológico do Ceará revela que outros cinco açudes cearenses estão em situação de alerta positivo, com volumes superiores a 90%. Confira os principais destaques:

Tijuquinha, em Baturité: 99,48%

Olho d'Água, em Várzea Alegre: 96,89%

Cachoeira, em Aurora: 95,01%

Curral Velho, em Morada Nova: 92,51%

Muquém, em Cariús: 91,13%

A tendência é que, com a continuidade do período chuvoso, outros reservatórios da bacia do Salgado e da Região Metropolitana também alcancem o volume máximo.