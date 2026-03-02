Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

99 cidades do Ceará têm aviso de ‘grande perigo’ por fortes chuvas; veja locais

Aviso é o de maior nível de gravidade emitido pelo Inmet.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:44)
Ceará
Homem empurra bicicleta em rua alagada enquanto caminhão cria ondas e pedestres caminham na beira da enchente.
Legenda: Aviso vermelho indica possibilidade de alagamentos nas regiões afetadas.
Foto: Thiago Gadelha.

Um grande acumulado de chuvas pode atingir 99 cidades do Ceará, nesta segunda-feira (2), e causar “grande perigo” de alagamentos e deslizamentos. O aviso vermelho, emitido na manhã de hoje, é o mais grave na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do aviso de grande perigo, outros dois estão ativos ao longo do dia: um amarelo, de “perigo potencial”, que abrange todos os municípios cearenses; e um laranja, de “perigo”, válido para 142 localidades. Todos os três estão vigentes até 23h59 desta segunda (2).

Veja também

teaser image
Ceará

Vai chover em março no Ceará? Veja previsão do tempo

teaser image
Ceará

Dois açudes sangram no Sertão do Ceará; veja quais

No Ceará, em geral, os avisos emitidos pelo Inmet são amarelos ou laranjas. Desde o fim de semana, porém, o nível máximo de “alerta” foi publicado pelo instituto sobre o Estado.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos. 

Os riscos para cada nível, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h;
  • Aviso vermelho: chuvas superiores a 100 milímetros por dia.

Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo)

Fortaleza e todas as demais 183 cidades do Ceará.

Cidades sob aviso de perigo (laranja)

  1. Abaiara
  2. Acarape
  3. Acopiara
  4. Aiuaba
  5. Alcântaras
  6. Altaneira
  7. Alto Santo
  8. Antonina do Norte
  9. Apuiarés
  10. Aracati
  11. Aracoiaba
  12. Ararendá
  13. Araripe
  14. Aratuba
  15. Arneiroz
  16. Assaré
  17. Aurora
  18. Baixio
  19. Banabuiú
  20. Barbalha
  21. Barreira
  22. Barro
  23. Baturité
  24. Beberibe
  25. Boa Viagem
  26. Brejo Santo
  27. Campos Sales
  28. Canindé
  29. Capistrano
  30. Caridade
  31. Cariré
  32. Caririaçu
  33. Cariús
  34. Carnaubal
  35. Cascavel
  36. Catarina
  37. Catunda
  38. Cedro
  39. Choró
  40. Chorozinho
  41. Coreaú
  42. Crateús
  43. Crato
  44. Croatá
  45. Deputado Irapuan Pinheiro
  46. Ererê
  47. Farias Brito
  48. Forquilha
  49. Frecheirinha
  50. General Sampaio
  51. Graça
  52. Granja
  53. Granjeiro
  54. Groaíras
  55. Guaraciaba do Norte
  56. Guaramiranga
  57. Hidrolândia
  58. Ibaretama
  59. Ibiapina
  60. Ibicuitinga
  61. Icó
  62. Iguatu
  63. Independência
  64. Ipaporanga
  65. Ipaumirim
  66. Ipu
  67. Ipueiras
  68. Iracema
  69. Irauçuba
  70. Itaiçaba
  71. Itapiúna
  72. Itatira
  73. Jaguaretama
  74. Jaguaribara
  75. Jaguaribe
  76. Jaguaruana
  77. Jardim
  78. Jati
  79. Juazeiro do Norte
  80. Jucás
  81. Lavras da Mangabeira
  82. Limoeiro do Norte
  83. Madalena
  84. Maranguape
  85. Mauriti
  86. Milagres
  87. Milhã
  88. Missão Velha
  89. Mombaça
  90. Monsenhor Tabosa
  91. Morada Nova
  92. Mucambo
  93. Mulungu
  94. Nova Olinda
  95. Nova Russas
  96. Novo Oriente
  97. Ocara
  98. Orós
  99. Pacoti
  100. Pacujá
  101. Palhano
  102. Palmácia
  103. Parambu
  104. Paramoti
  105. Pedra Branca
  106. Penaforte
  107. Pentecoste
  108. Pereiro
  109. Piquet Carneiro
  110. Pires Ferreira
  111. Poranga
  112. Porteiras
  113. Potengi
  114. Potiretama
  115. Quiterianópolis
  116. Quixadá
  117. Quixelô
  118. Quixeramobim
  119. Quixeré
  120. Redenção
  121. Reriutaba
  122. Russas
  123. Saboeiro
  124. Salitre
  125. Santana do Cariri
  126. Santa Quitéria
  127. São Benedito
  128. São João do Jaguaribe
  129. Senador Pompeu
  130. Sobral
  131. Solonópole
  132. Tabuleiro do Norte
  133. Tamboril
  134. Tarrafas
  135. Tauá
  136. Tejuçuoca
  137. Tianguá
  138. Ubajara
  139. Umari
  140. Varjota
  141. Várzea Alegre
  142. Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso de grande perigo (vermelho)

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Alto Santo
  6. Antonina do Norte
  7. Ararendá
  8. Araripe
  9. Arneiroz
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Banabuiú
  14. Barbalha
  15. Barro
  16. Boa Viagem
  17. Brejo Santo
  18. Campos Sales
  19. Canindé
  20. Caririaçu
  21. Cariús
  22. Carnaubal
  23. Catarina
  24. Catunda
  25. Cedro
  26. Choró
  27. Crateús
  28. Crato
  29. Croatá
  30. Deputado Irapuan Pinheiro
  31. Ererê
  32. Farias Brito
  33. Graça
  34. Granjeiro
  35. Guaraciaba do Norte
  36. Hidrolândia
  37. Ibiapina
  38. Ibicuitinga
  39. Icó
  40. Iguatu
  41. Independência
  42. Ipaporanga
  43. Ipaumirim
  44. Ipu
  45. Ipueiras
  46. Iracema
  47. Itatira
  48. Jaguaretama
  49. Jaguaribara
  50. Jaguaribe
  51. Jardim
  52. Jati
  53. Juazeiro do Norte
  54. Jucás
  55. Lavras da Mangabeira
  56. Madalena
  57. Mauriti
  58. Milagres
  59. Milhã
  60. Missão Velha
  61. Mombaça
  62. Monsenhor Tabosa
  63. Morada Nova
  64. Nova Olinda
  65. Nova Russas
  66. Novo Oriente
  67. Orós
  68. Parambu
  69. Pedra Branca
  70. Penaforte
  71. Pereiro
  72. Piquet Carneiro
  73. Pires Ferreira
  74. Poranga
  75. Porteiras
  76. Potengi
  77. Potiretama
  78. Quiterianópolis
  79. Quixadá
  80. Quixelô
  81. Quixeramobim
  82. Reriutaba
  83. Saboeiro
  84. Salitre
  85. Santana do Cariri
  86. Santa Quitéria
  87. São Benedito
  88. São João do Jaguaribe
  89. Senador Pompeu
  90. Solonópole
  91. Tabuleiro do Norte
  92. Tamboril
  93. Tarrafas
  94. Tauá
  95. Tianguá
  96. Ubajara
  97. Umari
  98. Varjota
  99. Várzea Alegre

Diante das condições previstas, o Inmet orienta que a população:

  • Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Observe alteração em morros e encostas;
  • Permaneça em local abrigado;
  • Em caso de situação de inundação, proteja os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Caso necessário, é possível buscar informações e assistência junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo no Ceará

A previsão de chuvas em todo o território estadual é reforçada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:

Segunda-feira, 02/03/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.
  • Manhã: Céu predominantemente nublado em todo o território cearense. São esperados eventos de chuva de fraca a moderada intensidade na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuvas isoladas.
  • Tarde: Céu nublado em todas as macrorregiões, com chuva mais significativas no Litoral Norte, Ibiapaba, porção norte do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri, no sul da Jaguaribana e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, MAciço de Baturité e Ibiapaba, chuva isolada de intensidade fraca.

Terça-feira, 03/03/2026

  • Madrugada: Céu nublado, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri e na porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado, com chuvas de fraca a moderada intensidade.
  • Manhã: Sol entre nuvens com chuva isoladas na faixa litorânea do estado.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns.

Quarta-feira, 04/03/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva moderada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, são esperados eventos isolados de chuva de fraca a moderada intensidade.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

