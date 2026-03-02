99 cidades do Ceará têm aviso de ‘grande perigo’ por fortes chuvas; veja locais
Aviso é o de maior nível de gravidade emitido pelo Inmet.
Um grande acumulado de chuvas pode atingir 99 cidades do Ceará, nesta segunda-feira (2), e causar “grande perigo” de alagamentos e deslizamentos. O aviso vermelho, emitido na manhã de hoje, é o mais grave na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Além do aviso de grande perigo, outros dois estão ativos ao longo do dia: um amarelo, de “perigo potencial”, que abrange todos os municípios cearenses; e um laranja, de “perigo”, válido para 142 localidades. Todos os três estão vigentes até 23h59 desta segunda (2).
No Ceará, em geral, os avisos emitidos pelo Inmet são amarelos ou laranjas. Desde o fim de semana, porém, o nível máximo de “alerta” foi publicado pelo instituto sobre o Estado.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Os riscos para cada nível, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h;
- Aviso vermelho: chuvas superiores a 100 milímetros por dia.
Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo)
Fortaleza e todas as demais 183 cidades do Ceará.
Cidades sob aviso de perigo (laranja)
- Abaiara
- Acarape
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Baturité
- Beberibe
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itapiúna
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maranguape
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pentecoste
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Cidades sob aviso de grande perigo (vermelho)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Graça
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre
Diante das condições previstas, o Inmet orienta que a população:
- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Observe alteração em morros e encostas;
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, proteja os pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Caso necessário, é possível buscar informações e assistência junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Previsão do tempo no Ceará
A previsão de chuvas em todo o território estadual é reforçada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:
Segunda-feira, 02/03/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.
- Manhã: Céu predominantemente nublado em todo o território cearense. São esperados eventos de chuva de fraca a moderada intensidade na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuvas isoladas.
- Tarde: Céu nublado em todas as macrorregiões, com chuva mais significativas no Litoral Norte, Ibiapaba, porção norte do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri, no sul da Jaguaribana e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, MAciço de Baturité e Ibiapaba, chuva isolada de intensidade fraca.
Terça-feira, 03/03/2026
- Madrugada: Céu nublado, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri e na porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado, com chuvas de fraca a moderada intensidade.
- Manhã: Sol entre nuvens com chuva isoladas na faixa litorânea do estado.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns.
Quarta-feira, 04/03/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva moderada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, são esperados eventos isolados de chuva de fraca a moderada intensidade.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.