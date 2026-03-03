CE tem novos avisos de ‘grande perigo’ por chuvas intensas; veja cidades
Previsões indicam risco mais severo na escala do Inmet.
A primeira semana de março segue sob previsões de chuvas e ventos intensos no Ceará, emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta terça-feira (3), três novos avisos estão válidos até as 23h59: um amarelo, um laranja e um vermelho.
Cada cor indica um nível de severidade das condições climatológicas nas regiões: o primeiro aponta “perigo potencial”, com chuvas de até 50 mm por dia; o segundo, “perigo”, com acumulados de até 100 mm; e o terceiro, “grande perigo”, com chuvas acima de 100 mm.
O aviso amarelo abrange todo o Ceará, o laranja inclui 157 municípios, e o vermelho indica o cenário para 36 localidades. Os três valem até 23h59 de terça-feira (3).
Os riscos para cada nível, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h;
- Aviso vermelho: chuvas superiores a 100 milímetros por dia.
No Ceará, em geral, os avisos emitidos pelo Inmet são amarelos ou laranjas. Mas desde o fim de semana o nível máximo de “alerta” foi publicado pelo instituto sobre o Estado. As condições são estimadas a partir de regiões.
Assim, alguns municípios podem receber dois avisos simultâneos.
Cidades sob aviso amarelo hoje (3)
Fortaleza e todos os municípios cearenses.
Cidades sob aviso laranja hoje (3)
- Abaiara
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Barroquinha
- Baturité
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraíma
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacoti
- Pacujá
- Palmácia
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pentecoste
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Cidades sob aviso vermelho hoje (3)
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Boa Viagem
- Campos Sales
- Cariús
- Catarina
- Catunda
- Crateús
- Farias Brito
- Independência
- Ipaporanga
- Jucás
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Parambu
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Poranga
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Senador Pompeu
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
Além dos três avisos válidos para todo o dia de hoje, outros três emitidos pelo Inmet prolongam as condições meteorológicas até as 23h59 desta quarta-feira (4).
Cidades sob aviso amarelo quarta (4)
Todo o território cearense.
Cidades sob aviso laranja quarta (4)
- Aiuaba
- Araripe
- Barroquinha
- Campos Sales
- Carnaubal
- Chaval
- Crateús
- Croatá
- Granja
- Guaraciaba do Norte
- Ibiapina
- Ipaporanga
- Ipueiras
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Quiterianópolis
- Salitre
- São Benedito
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Viçosa do Ceará
Cidades sob aviso vermelho quarta (4)
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Barbalha
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Carnaubal
- Catarina
- Chaval
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Farias Brito
- Granja
- Guaraciaba do Norte
- Ibiapina
- Independência
- Ipaporanga
- Ipueiras
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Parambu
- Penaforte
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- São Benedito
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Viçosa do Ceará
Diante das condições previstas, o Inmet orienta que a população:
- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Observe alteração em morros e encostas;
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, proteja os pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Caso necessário, é possível buscar informações e assistência junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Previsão do tempo no Ceará
De acordo com a Funceme, tem ocorrido uma atuação conjunta de sistemas meteorológicos que favorecem chuvas no Estado: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).
A previsão do tempo emitida pelo órgão segue apontando condições para precipitação em várias regiões, confira:
Terça-feira, 03/03/2026
- Madrugada: Céu nublado, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri e na porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado, com chuvas de fraca a moderada intensidade.
- Manhã: Céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e na Jaguaribana.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana, Ibiapaba, no Litoral de Fortaleza e no Sertão Central e Inhamuns.
Quarta-feira, 04/03/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva moderada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, são esperados eventos isolados de chuva de fraca a moderada intensidade.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.
Quinta-feira, 05/03/2026
- Madrugada: Céu nublado com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Cariri.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada na Ibiapaba, na Jaguaribana e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Cariri.