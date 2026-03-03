CE tem novos avisos de ‘grande perigo’ por chuvas intensas; veja cidades

A primeira semana de março segue sob previsões de chuvas e ventos intensos no Ceará, emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta terça-feira (3), três novos avisos estão válidos até as 23h59: um amarelo, um laranja e um vermelho.

Cada cor indica um nível de severidade das condições climatológicas nas regiões: o primeiro aponta “perigo potencial”, com chuvas de até 50 mm por dia; o segundo, “perigo”, com acumulados de até 100 mm; e o terceiro, “grande perigo”, com chuvas acima de 100 mm.

O aviso amarelo abrange todo o Ceará, o laranja inclui 157 municípios, e o vermelho indica o cenário para 36 localidades. Os três valem até 23h59 de terça-feira (3).

Os riscos para cada nível, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo : chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h; Aviso laranja : chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h;

: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h; Aviso vermelho: chuvas superiores a 100 milímetros por dia.

No Ceará, em geral, os avisos emitidos pelo Inmet são amarelos ou laranjas. Mas desde o fim de semana o nível máximo de “alerta” foi publicado pelo instituto sobre o Estado. As condições são estimadas a partir de regiões.

Assim, alguns municípios podem receber dois avisos simultâneos.

Cidades sob aviso amarelo hoje (3)

Fortaleza e todos os municípios cearenses.

Cidades sob aviso laranja hoje (3)

Abaiara

Acarape

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Altaneira

Amontada

Antonina do Norte

Apuiarés

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barreira

Barro

Barroquinha

Baturité

Bela Cruz

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Farias Brito

Forquilha

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milagres

Milhã

Miraíma

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacoti

Pacujá

Palmácia

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Penaforte

Pentecoste

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umari

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso vermelho hoje (3)

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Boa Viagem

Campos Sales

Cariús

Catarina

Catunda

Crateús

Farias Brito

Independência

Ipaporanga

Jucás

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Parambu

Pedra Branca

Piquet Carneiro

Poranga

Potengi

Quiterianópolis

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Senador Pompeu

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Além dos três avisos válidos para todo o dia de hoje, outros três emitidos pelo Inmet prolongam as condições meteorológicas até as 23h59 desta quarta-feira (4).

Cidades sob aviso amarelo quarta (4)

Todo o território cearense.

Cidades sob aviso laranja quarta (4)

Aiuaba

Araripe

Barroquinha

Campos Sales

Carnaubal

Chaval

Crateús

Croatá

Granja

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Ipaporanga

Ipueiras

Novo Oriente

Parambu

Poranga

Quiterianópolis

Salitre

São Benedito

Tauá

Tianguá

Ubajara

Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso vermelho quarta (4)

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Barbalha

Brejo Santo

Campos Sales

Carnaubal

Catarina

Chaval

Crateús

Crato

Croatá

Farias Brito

Granja

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Independência

Ipaporanga

Ipueiras

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Missão Velha

Nova Olinda

Novo Oriente

Parambu

Penaforte

Poranga

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

São Benedito

Tarrafas

Tauá

Tianguá

Ubajara

Viçosa do Ceará

Diante das condições previstas, o Inmet orienta que a população:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Observe alteração em morros e encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, proteja os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Caso necessário, é possível buscar informações e assistência junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo no Ceará

De acordo com a Funceme, tem ocorrido uma atuação conjunta de sistemas meteorológicos que favorecem chuvas no Estado: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

A previsão do tempo emitida pelo órgão segue apontando condições para precipitação em várias regiões, confira:

Terça-feira, 03/03/2026

Madrugada : Céu nublado, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri e na porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado, com chuvas de fraca a moderada intensidade.

: Céu nublado, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri e na porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado, com chuvas de fraca a moderada intensidade. Manhã : Céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e na Jaguaribana.

: Céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e na Jaguaribana. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana, Ibiapaba, no Litoral de Fortaleza e no Sertão Central e Inhamuns.

Quarta-feira, 04/03/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva moderada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, são esperados eventos isolados de chuva de fraca a moderada intensidade.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva moderada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, são esperados eventos isolados de chuva de fraca a moderada intensidade. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Quinta-feira, 05/03/2026