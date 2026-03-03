Catedral de Fortaleza é invadida e sofre vandalismo; é o 4º ataque a templos em dois meses
Castiçais e material litúrgico já estavam prontos para serem levados.
A Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro da capital, foi invadida e vandalizada na madrugada desta terça-feira (3). No quarto caso em menos de dois meses, a capital cearense enfrenta uma sequência de invasões e crimes contra o patrimônio religioso.
De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, o templo foi invadido por volta de 1h30. Embora nenhum objeto tenha sido efetivamente levado durante a ação na Catedral, o local sofreu danos significativos.
Um vitral de valor histórico - que data da fundação do templo, em 1978 - foi quebrado, a sacristia foi encontrada revirada e diversas peças de prata foram localizadas já preparadas para serem levadas pelos invasores.
Segundo Witalo Gomes, secretário da Catedral, a ação foi flagrada por um guarda patrimonial privado que monitora o local. O agente observou um vitral quebrado e foi averiguar.
O homem flagrado dentro do templo se assustou e fugiu, se ferindo nos estilhaços de vidro. O segurança aponta que ele teve apoio de outra pessoa, mas as câmeras de monitoramento só captaram um deles.
“As imagens não pegam com tanta nitidez por conta da chuva e a escuridão do entorno”, diz Witalo. Apesar do transtorno, nada foi levado e nenhuma imagem sacra foi destruída.
O pároco da Catedral, padre Clairton Alexandrino, também lamentou "a igreja-mãe da Arquidiocese totalmente saqueada desse jeito". Ele lembrou que os vitrais danificados possuem valor tanto simbólico quanto histórico, e a recuperação deve ser onerosa.
"Os vitrais são caríssimos porque foram importados da Áustria e da Bélgica. Para consertar, é muito complicado, tem que mandar para São Paulo", explica.
Outros casos de furto
A instituição lembra que o ataque à Catedral não é um fato isolado, mas parte de uma série de ocorrências registradas em igrejas do Centro.
No dia 15 de janeiro, a Capela de São Pedro, pertencente à Catedral, teve os condensadores de ar-condicionado furtados.
No dia 26 de fevereiro, outro furto, mas de sinos, foi registrado na Igreja de São Bernardo, vinculada à Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
A Arquidiocese mencionou ainda uma invasão à Igreja do Rosário, templo católico mais antigo de Fortaleza e edifício tombado desde 1983, embora os detalhes não tenham sido divulgados.
Para a instituição, “a sociedade enfrenta uma crescente sensação de insegurança, que tem atingido, de forma particular, as igrejas, símbolos de fé e patrimônio da cidade”.
Polícia investiga caso
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da denúncia de dano, ocorrida nesta terça-feira (3).
Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia do 24ª Distrito Policial (DP), unidade da PCCE que reforça o registro de Boletim de Ocorrência (BO) para que sejam repassadas mais informações. Diligências seguem em andamento com o intuito de identificar a autoria do crime.
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, para o Whatsapp (85) 3101-0181, ou para os telefones (85) 3101-4926/4927, da Delegacia do 24ª Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.