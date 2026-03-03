Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza
A vítima apresentava quadro compatível com afogamento de grau moderado a grave, com sonolência, choro intenso e baixa saturação de oxigênio.
Um bebê de 11 meses se afogou na tarde desta segunda-feira (2), por volta das 16h, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A criança foi retirada da água por familiares, com a ajuda de um policial militar que estava de folga, e que prestou os primeiros socorros ainda no local.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) informou que a equipe de salvamento deu continuidade ao atendimento ainda na faixa de areia.
Veja também
Segundo os profissionais, o bebê apresentava quadro compatível com afogamento de grau moderado a grave, com sonolência, choro intenso e baixa saturação de oxigênio, sendo necessária a realização de oxigenoterapia de alto fluxo.
Após a estabilização, a criança foi encaminhada pela equipe de resgate à UPA da Praia do Futuro, acompanhada da mãe. A ocorrência foi finalizada sem registro de óbito.