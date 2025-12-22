Eduardo Bolsonaro critica propaganda da Havaianas com Fernanda Torres

A Havaianas lançou um novo comercial para comemorar a virada de ano. Na propaganda, a atriz Fernanda Torres afirma que não quer começar 2026 "com o pé direito", porque deseja que as pessoas comecem o ano novo "com os dois pés". No entanto, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros políticos de direita interpretaram o jogo de palavras como uma indireta para eles.

Nas redes sociais, no último domingo (21), Eduardo publicou um vídeo (PL-SP) em que considera o trocadilho com a expressão popular um ataque ao espectro político de direita no Brasil. "Isso não foi por acaso, me desculpe", afirmou.

"Eu achava que isso aqui era um símbolo nacional. Já vi muito gringo com essa bandeirinha do Brasil no pé, só que eu me enganei. Eles escolheram para ser garota propaganda da sandália, uma pessoa 'declaradamente de esquerda'", disse Eduardo.

No vídeo, além de criticar Fernanda Torres, Eduardo ainda aparece jogando o par de Havaianas no lixo, incentivando o boicote à marca. O político Nikolas Ferreira (PL-MG) também reforçou a mesma interpretação.

Entenda propaganda da Havaianas

Em comercial da Havaianas, Fernanda Torres afirma que quer que as pessoas comecem o ano com tudo, "de corpo e alma, da cabeça aos pés".

"Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama", afirmou.

Porém, a brincadeira com a expressão tem repercutido bastante nas redes sociais, gerando grande polêmica.