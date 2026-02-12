Vereadores de Fortaleza aprovam reajuste salarial dos servidores públicos municipais

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta quinta-feira (12), o reajuste salarial de 4,76% para os servidores públicos da Prefeitura de Fortaleza. O projeto de lei, enviado pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), tramitou em regime de urgência e levou menos de 24 horas para ser aprovado.

A celeridade da tramitação foi justificada para que a revisão salarial possa ser incluída na próxima folha de pagamento. O reajuste será retroativo a 1º de janeiro de 2026 e foi negociada entre a gestão municipal e o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (SindFort).

Os parlamentares também aprovaram o reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Fortaleza, no mesmo percentual.

Evandro Leitão havia anunciado o acordo com a entidade sindical que representa os servidores públicos municipais nesta quarta-feira (11). Na semana passada, a Câmara já havia aprovado o reajuste salarial dos profissionais da educação e outros benefícios para a categoria.

"Desde o início do nosso mandato, estamos, através de mesas de negociações, tentando avançar em conquistas para os servidores públicos municipais e hoje estamos aqui justamente comunicando o reajuste dos servidores, que esse ano será de 4,76%, portanto, com ganho real", disse em publicação no Instagram.

O presidente do Sindfort, Eriston Ferreiro, também falou sobre a revisão salarial e reforçou as "grandes conquistas nesse processo". "São 18 anos que os servidores ficaram ou sem reajuste, ou apenas com IPCA, e hoje nós estamos tendo, por menor que seja, mas temos ganho real no nosso reajuste salarial, que vai para o aposentado, que vai para o pensionista. Não podemos descartar como um avanço", disse em vídeo ao lado do prefeito.

Apesar disso, ele falou que ainda existem demandas a serem negociadas. " Foi uma campanha salarial muito acirrada, tivemos muitos atos, muita articulação, muita mobilização e hoje estamos encerrando essa negociação não com o que a gente queria, o que a categoria colocou como um pauta principal inicial", disse.

Anuênios para os servidores

O prefeito Evandro Leitão também anunciou um compromisso firmado com o Sindfort relacionado aos anuênios de cerca de 7,5 mil servidores, que está atrasado desde 2006.

"Nós conseguimos avançar e chegarmos a uma composição para que a ação relativa aos anuênios desde 2006, a gente possa firmar um compromisso, um acordo para que, a partir do segundo semestre, a gente inicie os pagamentos", disse o gestor municipal.

O compromisso também foi celebrado pelo Sindifort. "A assinatura do compromisso pelo prefeito representa um passo decisivo para reparar uma dívida histórica que se arrasta há anos", reforça publicação da entidade sindical.

"Os valores serão pagos em grupos organizados por critérios legais, priorizando aposentados, servidores mais idosos e pessoas com doença grave, uma medida justa diante de um processo antigo e aguardado por tantos. Além disso, os valores serão atualizados anualmente, garantindo que não fiquem defasados", detalha o texto.