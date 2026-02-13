De olho na eleição, Lula prioriza estados-chave do Nordeste no Carnaval

O presidente Lula fará um roteiro político neste fim de semana, durante o Carnaval de 2026. Em ano eleitoral, a escolha de Recife, Salvador e Rio de Janeiro não é aleatória. Os três consolidados destinos turísticos da folia momina carregam simbolismo que revelam a estratégia política do presidente, que vai tentar se reeleger.

No Nordeste, especialmente em Pernambuco e na Bahia, está parte decisiva do capital eleitoral que garantiu a vitória do petista em 2022. A difícil missão agora é preservar essa margem.

A programação de Lula começa no sábado, em Recife, passa por Salvador e termina no domingo no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio. Oficialmente, trata-se de agenda cultural. Nos bastidores, o cálculo é eleitoral.

Pernambuco: entre João Campos e Raquel Lyra

Em Recife, Lula deve acompanhar o desfile do tradicional Galo da Madrugada, a convite do prefeito João Campos. O gesto tem peso político. Campos é pré-candidato ao Governo de Pernambuco e trabalha para consolidar o apoio exclusivo do presidente.

Bahia: apoio a Jerônimo sob observação

Depois de Recife, Lula segue para Salvador, onde deve acompanhar os trios elétricos, possivelmente em camarote institucional do governo baiano. O anfitrião é o governador Jerônimo Rodrigues, aliado direto do presidente e pré-candidato à reeleição.

Apesar da preferência, o início do ano traz dúvidas sobre o cenário eleitoral baiano. Pesquisas internas indicam necessidade de reorganização política e fortalecimento da base.

Bahia e Pernambuco, juntos ao Ceará, formam os maiores colégios eleitorais do Nordeste. A estratégia é clara: reforçar vínculos onde o lulismo é historicamente forte e evitar fissuras que possam reduzir a vantagem obtida em 2022.

Rio de Janeiro: vitrine nacional e risco calculado

No domingo, Lula desembarca no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a convite do prefeito Eduardo Paes. Ele assistirá aos desfiles do Grupo Especial e será homenageado como enredo da escola Acadêmicos de Niterói, uma ação que chegou a ser questionada judicialmente, mas foi mantida pela Justiça.