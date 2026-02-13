Diário do Nordeste
De olho na eleição, Lula prioriza estados-chave do Nordeste no Carnaval

Presidente vai a Recife e Salvador com um olho na folia e o outro no embate eleitoral que se aproxima.

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Lula se prepara para tentar um quarto mandato na Presidência da República
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Lula fará um roteiro político neste fim de semana, durante o Carnaval de 2026. Em ano eleitoral, a escolha de Recife, Salvador e Rio de Janeiro não é aleatória. Os três consolidados destinos turísticos da folia momina carregam simbolismo que revelam a estratégia política do presidente, que vai tentar se reeleger.  

No Nordeste, especialmente em Pernambuco e na Bahia, está parte decisiva do capital eleitoral que garantiu a vitória do petista em 2022. A difícil missão agora é preservar essa margem. 

A programação de Lula começa no sábado, em Recife, passa por Salvador e termina no domingo no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio. Oficialmente, trata-se de agenda cultural. Nos bastidores, o cálculo é eleitoral. 

Pernambuco: entre João Campos e Raquel Lyra 

Em Recife, Lula deve acompanhar o desfile do tradicional Galo da Madrugada, a convite do prefeito João Campos. O gesto tem peso político. Campos é pré-candidato ao Governo de Pernambuco e trabalha para consolidar o apoio exclusivo do presidente. 

O cenário local, porém, é mais complexo. A governadora Raquel Lyra, hoje no PSD, mantém diálogo institucional com o Planalto e busca, ao menos, neutralidade de Lula na disputa estadual. Para ela, o ideal é que o presidente não entre diretamente na campanha. 

Bahia: apoio a Jerônimo sob observação 

Depois de Recife, Lula segue para Salvador, onde deve acompanhar os trios elétricos, possivelmente em camarote institucional do governo baiano. O anfitrião é o governador Jerônimo Rodrigues, aliado direto do presidente e pré-candidato à reeleição. 

Apesar da preferência, o início do ano traz dúvidas sobre o cenário eleitoral baiano. Pesquisas internas indicam necessidade de reorganização política e fortalecimento da base. 

Bahia e Pernambuco, juntos ao Ceará, formam os maiores colégios eleitorais do Nordeste. A estratégia é clara: reforçar vínculos onde o lulismo é historicamente forte e evitar fissuras que possam reduzir a vantagem obtida em 2022. 

Rio de Janeiro: vitrine nacional e risco calculado 

No domingo, Lula desembarca no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a convite do prefeito Eduardo Paes. Ele assistirá aos desfiles do Grupo Especial e será homenageado como enredo da escola Acadêmicos de Niterói, uma ação que chegou a ser questionada judicialmente, mas foi mantida pela Justiça. 

O Rio é vitrine nacional. Diferentemente do Nordeste, onde Lula tem vantagem consolidada, o estado fluminense exige esforço adicional. A homenagem reforça simbolismo, mas assessores demonstram preocupação com possíveis manifestações ou vaias que possam gerar imagens negativas. 