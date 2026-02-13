Morre José Giuvan Pires Nunes, ex-prefeito de Uruburetama, aos 73 anos

Ex-prefeito de Uruburetama, José Giuvan Pires Nunes morreu aos 73 anos, nessa quinta-feira (12). O falecimento foi confirmado pela Prefeitura da cidade do interior do Ceará, mas a causa do óbito não foi divulgada.

Giuvan Nunes comandou a Prefeitura de Uruburetama, na região Vale do Curu, entre 2004 e 2012. Na primeira eleição, foi eleito pelo Partido Popular Socialista (PPS). Já na reeleição, em 2008, o Partido Republicano Brasileiro (PRB) foi a sigla do político.

Antes de ser prefeito, Giuvan era empresário do ramo de serraria. O ex-gestor não ocupou outros cargos públicos.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Uruburetama decretou luto oficial por três dias na cidade, suspendendo o expediente nas repartições públicas municipais, com exceção dos serviços essenciais. Ainda segundo a gestão, a medida não impactará o período de Carnaval, já que o Município não realiza as festividades.

“Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares e amigos, reconhecendo os relevantes serviços prestados à população de Uruburetama”, ressaltou a gestão do prefeito Branco do Angelim (PT).

Veja também PontoPoder Prefeita do interior do Ceará diz ser contra concurso público: 'Tira a vaga de uma pessoa da cidade' PontoPoder Mesmo com cobrança do MP, salário de servidores contratados da Prefeitura de Caridade segue atrasado

Segundo a Prefeitura, o sepultamento do ex-prefeito Giuvan Nunes será realizado nesta sexta-feira (13), às 16h, no Cemitério São João Batista, no Centro de Uruburetama.