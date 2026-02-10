Prefeita do interior do Ceará diz ser contra concurso público: 'Tira a vaga de uma pessoa da cidade'

A prefeita de Groaíras, Virgínia Aguiar (PDT), afirmou ser contra a realização de concurso público por “tirar a vaga” de pessoas do município, ao citar a possibilidade de aprovação de candidatos de outras cidades. A manifestação ocorreu durante pronunciamento na 1ª sessão ordinária da Câmara Municipal da cidade de 2026, na última sexta-feira (6).

Na fala, durante a abertura do ano legislativo, a gestora falava sobre as sentenças da Justiça que determinaram a realização de dois concursos públicos em Groaíras: um geral e outro para a implementação da Guarda Municipal, ambos programados para 2026.

A decisão judicial é de 22 de julho de 2024, à qual a gestão anterior deveria ter recorrido, segundo Virgínia, já que teriam vagas remanescentes de um concurso anterior. Nesse sentido, a prefeita afirmou que já chegou a manifestar a discordância ao promotor do caso.

Legenda: Fala de Prefeita de Groaíras contra realização de concurso público repercutiu nas redes sociais. Foto: Reprodução/Câmara de Groairas.

“Com relação ao concurso público, eu sinceramente, como pessoa, como prefeita, e já disse isso para o promotor, sou contra concurso público. Você sabe por quê? Não é pela questão de assistencialismo, não, de emprego, porque quem me conhece sabe que eu cobro e cobro muito. (...) É porque ele tira a vaga de uma pessoa da cidade. E o concurso vai acontecer, o que a oposição disse que ia acontecer.: vai sair o povo de Groaíras, vai deixar de trabalhar para vir gente de fora. E a culpa é da prefeita? Não, o concurso é o concurso. Quem passou tem que assumir” Virgínia Aguiar Prefeita de Groaíras

A gestora enfatizou, ainda, a preparação das pessoas do município para as seleções. “Eu quero muito que o povo de Groaíras estude. É importante que a Câmara também monte uma turma para poder ajudar esse pessoal a se preparar para o concurso, porque vai vir muita gente de fora. O que o povo quer hoje em dia é estabilidade”, frisou.

PREFEITA ALEGA ‘OPINIÃO DE CUNHO PESSOAL’

Após a repercussão do caso, Virgínia Aguiar alegou que as falas são de “entendimento de caráter estritamente pessoal” e teriam sido tiradas de contexto. “Em nenhum momento houve intenção de afrontar a ordem jurídica ou de desconsiderar os princípios que regem a Administração Pública”, afirmou em nota ao PontoPoder.

“Ressalta-se que o Município de Groaíras encontra-se submetido a decisão judicial que determina a realização de concurso público no presente exercício. Tal determinação será integralmente cumprida, em estrita observância à legislação vigente, aos princípios constitucionais e às normas que disciplinam o acesso aos cargos públicos”, salienta a manifestação da gestora.

A prefeita defende também que opiniões de cunho pessoal não se confundem com o cargo público. “Na condição de chefe do Poder Executivo Municipal, sua atuação é pautada pelo dever de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme impõe o ordenamento jurídico brasileiro”, indica a nota.

Virginia Aguiar disse, ainda, estar “plenamente comprometida com o cumprimento da sentença judicial e com a condução responsável do processo administrativo necessário à realização do certame”, finalizou.