Bolsonaro escreve carta na prisão dizendo lamentar ataques à esposa Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu uma carta na prisão lamentando os ataques desferidos contra a esposa e ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Na carta escrita a próprio punho, Bolsonaro pede que a esposa só "entre na política após março de 2026". A manifestação vem logo após especulações sobre o ingresso de Michelle na corrida eleitoral de 2026.

"Dirijo-me a todos que comungam comigo dos mesmos valores — Deus, Pátria, Família e Liberdade — para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e à minha esposa", diizia um trecho da carta.

Bolsonaro justifica o pedido para que a esposa se envolva com a política só a partir de março. "À Michelle pedi para só se envolver na política após março/26, já que a mesma se encontra por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém operada, bem como nos cuidados à minha pessoa"

A ex-primeira dama é cotada para disputar uma das vagas ao Senado pelo Distrito Federal.

A carta foi compartilhada por aliados de Bolsonaro nas redes sociais e a autenticidade do texto foi confirmada pela assessoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

VEJA CARTA:

Legenda: A carta foi escrita pelo ex-presidente. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

RACHA INTERNO

Nas últimas semanas houve um racha entre os filhos de Bolsonaro e Michelle, sobre o apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência.

Uma das divergências seria que Michelle Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) queriam que o candidato da direita à presidência do Brasil fosse Tarcísio de Freitas (Republicanos).