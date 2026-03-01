Bolsonaro escreve carta na prisão dizendo lamentar ataques à esposa Michelle
A carta foi exposta nas redes sociais neste domingo (1º)
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu uma carta na prisão lamentando os ataques desferidos contra a esposa e ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.
Na carta escrita a próprio punho, Bolsonaro pede que a esposa só "entre na política após março de 2026". A manifestação vem logo após especulações sobre o ingresso de Michelle na corrida eleitoral de 2026.
"Dirijo-me a todos que comungam comigo dos mesmos valores — Deus, Pátria, Família e Liberdade — para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e à minha esposa", diizia um trecho da carta.
Bolsonaro justifica o pedido para que a esposa se envolva com a política só a partir de março. "À Michelle pedi para só se envolver na política após março/26, já que a mesma se encontra por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém operada, bem como nos cuidados à minha pessoa"
A ex-primeira dama é cotada para disputar uma das vagas ao Senado pelo Distrito Federal.
A carta foi compartilhada por aliados de Bolsonaro nas redes sociais e a autenticidade do texto foi confirmada pela assessoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
VEJA CARTA:
RACHA INTERNO
Nas últimas semanas houve um racha entre os filhos de Bolsonaro e Michelle, sobre o apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência.
Uma das divergências seria que Michelle Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) queriam que o candidato da direita à presidência do Brasil fosse Tarcísio de Freitas (Republicanos).