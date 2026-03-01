Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Potiretama?

A chapa composta por Solange Campelo (PT) e Rogério Barbosa (PSD) venceu a eleição suplementar para a Prefeitura de Potiretama, neste domingo (1º), com 52,01% dos votos.

Em Potiretama, duas chapas disputaram a eleição suplementar neste domingo (1). Cleverlandio Pereira (PP) e Gilberto Meneses (PR) se candidataram a prefeito e vice-prefeito e ficaram com 47,99% dos votos.

A eleição suplementar em Potiretama acontece porque o prefeito eleito Luan Dantas (PP) foi cassado por abuso de poder. Conforme a Justiça, ele realizou uma série de contratações irregulares no período pré-eleitoral, sem justificativa, o que foi considerado uso da máquina pública para fins eleitorais.

Eleições suplementares no Ceará

No Ceará, eleitoras e eleitores dos municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá voltaram às urnas para eleger prefeito e vice-prefeito.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, 24.047 eleitores e eleitoras estavam aptos a participar dos pleitos. Do quantitativo, 11.527 são de Choró, 5.647 de Potiretama e 6.873 de Senador Sá.

Os juízes eleitorais Welithon Alves de Mesquita, em Choró; Isaac Dantas Bezerra Braga, em Potiretama; e Guido de Freitas Bezerra, em Senador Sá foram os encarregados da coordenação dessas eleições.

Os horários e as normas foram os mesmos dos demais pleitos, com a votação iniciando às 8 horas e seguindo até às 17 horas. Brasileiros moradores dos municípios que sejam alfabetizados e tenham entre 18 e 70 anos têm a obrigação de exercer o voto.