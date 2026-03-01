Choró, Senador Sá e Potiretama vão às urnas neste domingo (1º); saiba quem são os candidatos

As eleições municipais suplementares previstas para ocorrer em Choró, Senador Sá e Potiretama serão realizadas neste domingo (1º) e elegerão novos representantes para os cargos de prefeito e vice-prefeito. O pleito é uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), após os antigos chefes do Executivo terem seus mandatos cassados.

Conforme a secretária de Eleições do órgão, Lorena Morais, os mandatos dos novos representantes devem se estender até o final do próximo pleito municipal, em 2028.

Nesses municípios, os prefeitos e vices-eleitos tiveram seus mandatos cassados pela Justiça Eleitoral, o que obrigou a realização de eleições suplementares. Lembrando que os prefeitos eleitos por ocasião dessas suplementares terão seus mandatos vigentes até 31 de dezembro de 2028. Lorena Morais Secretária de Eleições do TRE-CE

Veja também PontoPoder TRE-CE mantém cassação de Bebeto Queiroz e determina novas eleições em Choró PontoPoder Preso desde abril, prefeito de Potiretama é cassado pela Câmara Municipal

Confira os candidatos, respectivamente, a prefeito e vice prefeito:

Choró:

Antônio Delmiro (PT) e Ana Iris (PT);

Paulo George (PSB) e Cimar Ribeiro (PSB).

Potiretama

Cleverlandio Pereira (PP) e Gilberto Meneses (PP);

Solange Campelo (PT) e Rogério Barbosa (PT).

Senador Sá

Sabrina do Bel (PP) e Professora Maria (PP).

No total, 24.047 eleitores e eleitoras estão aptos a participar dos pleitos. Do quantitativo, 11.527 são de Choró, 5.647 de Potiretama e 6.873 de Senador Sá. Os juízes eleitorais Welithon Alves de Mesquita, em Choró; Isaac Dantas Bezerra Braga, em Potiretama; e Guido de Freitas Bezerra, em Senador Sá encarregados da coordenação dessas eleições.

Os horários e as normas são os mesmos dos demais pleitos, com a votação iniciando às 8 horas e seguindo até às 17 horas. Brasileiros moradores dos municípios que sejam alfabetizados e tenham entre 18 e 70 anos têm a obrigação de exercitar o voto.

Cassações

Em Choró, o prefeito eleito Bebeto Queiroz (PSB) foi acusado de comandar esquema de compra de votos nas eleições municipais de 2024, junto ao vice-prefeito Bruno Jucá Bandeira, e cassado pela Justiça Eleitoral.

Aos políticos, também foi aplicada uma multa de R$ 53,2 mil e a inelegibilidade de Bebeto por oito anos.

Já em Potiretama, Luan Dantas (PP), prefeito eleito, foi preso em abril de 2025 por acusações de encomendar um incêndio criminoso na propriedade de um desafeto político. À época, a vice-prefeita e atual candidata, Solange Campelo, assumiu a gestão.

Entretanto, um processo do TRE-CE decidiu pela cassação da chapa, afastamento de Solange e realização de eleição suplementar no município.

Em Senador Sá, Bel Júnior (PP) e Maria Costa (PP), prefeito e vice-prefeita do município, tiveram os mandatos cassados por abuso de poder político e econômico. O caso ocorreu em novembro de 2025, após um evento realizado pelos políticos na cidade, caracterizado como showmício pelos desembargadores.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.