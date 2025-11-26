Preso desde abril, prefeito de Potiretama é cassado pela Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Potiretama convocou sessão extraordinária nesta quarta-feira (26) e votou pela cassação do mandato do então prefeito de Potiretama, Luan Dantas (PP). Ele está preso desde abril, acusado de encomendar um incêndio criminoso na propriedade de um desafeto político. Dantas chegou a pedir sucessivas licenças à Casa, a fim de preservar o mandato durante o cárcere, mas a última solicitação foi negada pelos vereadores.

Assim, a partir de 20 de outubro, o cargo de prefeito foi considerado vago. O processo administrativo para a vacância do posto foi aberto um pouco antes, em 17 de outubro, no Parlamento Municipal.

A vice-prefeita, Solange Campelo (PT), assumiu a gestão interinamente, mas também não seguiu na cadeira por muito tempo. Em outro processo, desta vez judicial, a chapa foi cassada e afastada das suas funções pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), que demandou a realização de eleição suplementar no município.

Até a escolha de um(a) novo(a) prefeito(a), quem assume o comando da cidade é o presidente da Câmara Municipal, Cleverlandio Bezerra (PP). Já o Legislativo é presidido interinamente por Robertinho Holanda (PP).

'Gratidão'

Pelas redes sociais, Luan Dantas se pronunciou após a cassação, declarando sentir "gratidão" pela jornada na Prefeitura.

"Ao povo de Potiretama, minha eterna gratidão por cada passo dessa caminhada. Foi ao lado de vocês que encontrei força, coragem e propósito. Obrigado por acreditarem, apoiarem e seguirem comigo, sempre. Meu compromisso com vocês permanece inabalável, se encontraremos em breve!", disse.