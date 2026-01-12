Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marcel desiste do BBB 26; saiba quem entra no lugar

O participante já havia tentado desistir do programa antes de vencer a votação da Casa de Vidro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:12)
Zoeira
Homem sorridente em jaqueta e calça jeans claras, apontando o dedo para a câmera em um fundo branco.
Legenda: Marcel venceu a votação do público na Casa de Vidro Sudeste.
Foto: Fábio Rocha/Globo.

Horas antes da estreia do Big Brother Brasil (BBB 26), Marcel, participante escolhido pelo público da Casa de Vidro Sudeste, desistiu do reality show, na tarde desta segunda-feira (12). Com isso, Breno, que esteve na casa com ele, entrou automaticamente no elenco Pipoca, pois era o único outro homem disputando a vaga na região.

As mudanças foram confirmadas pela TV Globo e pelo apresentador Tadeu Schmidt. 

"Marcel desistiu de participar. Entrou, no lugar dele, Breno. Exatamente o concorrente do Marcel na Casa de Vidro do Sudeste", informou Tadeu, durante a programação da Globo.

Marcel já havia tentado desistir antes de vencer a votação do público neste domingo, mas voltou atrás após conversar ao vivo com Tadeu Schmidt. 

O apresentador recebeu o pedido de Marcel da produção na manhã desse domingo (11), e entrou na casa de vidro de São Caetano do Sul (SP) para saber o posicionamento de Marcel.

"Tadeu, primeiramente eu peço desculpas. Foi um momento de instabilidade, porque [estou há] três noites sem dormir, dormindo pouco na casa de vidro, mas eu não desisto. O apoio que recebi da minha torcida, pessoas que vieram aqui tá muito grande. Continuo por mim e por eles", afirmou Marcel. 

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: saiba tudo sobre a nova edição do reality

teaser image
Zoeira

O que é a câmera cross do BBB? Conheça o 'corredor secreto' do reality

Estreia do BBB 26

A estreia do BBB 26 ocorre na noite desta segunda, logo após a novela "Três Graças". Antes da estreia, serão revelados dois nomes do grupo Camarote, nos intervalos da nova novela das 19h, "Coração Acelerado". 

O restante dos camarotes e o grupo Veteranos, composto por ex-BBBs, será revelado somente quando o programa começar.

 

Assuntos Relacionados
Homem sorridente em jaqueta e calça jeans claras, apontando o dedo para a câmera em um fundo branco.
Zoeira

Marcel desiste do BBB 26; saiba quem entra no lugar

O participante já havia tentado desistir do programa antes de vencer a votação da Casa de Vidro.

Redação
Há 1 hora
Sol Vega foi uma das participantes mais icônicas do BBB 4.
Zoeira

Cotada para o BBB 26, Sol Vega vende roupas em feiras, é atriz e influencer

Ela ficou em quarto lugar no BBB 4.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Titina Medeiros.
Zoeira

Velório de Titina Medeiros é realizado em teatro de Natal

Da capital, o corpo será levado para Acari, cidade onde a atriz cresceu.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Imagem do apresentador Tadeu Schmidt, do Big Brother Brasil 26, BBB 26.
Zoeira

BBB 26: saiba tudo sobre a nova edição do reality

Programa estreia nesta segunda-feira (12).

Redação
12 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt mostra a câmera por trás dos espelhos dos quartos.
Zoeira

O que é a câmera cross do BBB? Conheça o 'corredor secreto' do reality

Câmeras ficam espalhadas do outro lado dos espelhos dos cômodos da casa.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt segura barras de ouro.
Zoeira

Veja os escolhidos do público para o grupo 'Pipoca' do BBB 26

Os participantes foram anunciados na noite deste domingo (11).

Luana Severo
11 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos da atriz Christiane Torloni, à esquerda, em imagem colorida e usando óculos amarelos; e do autor Manoel Carlos, em imagem preto e branco, um homem idoso de barba branca e óculos de aros pretos.
Zoeira

Christiane Torloni faz homenagem a Manoel Carlos: ‘Papel da minha vida’

Atriz interpretou Helena na novela Mulheres Apaixonadas.

Nicolas Paulino
11 de Janeiro de 2026
Homem e mulher posam lado a lado em área externa, em frente a um casarão histórico de fachada rosa com janelas brancas; ambos vestem roupas coloridas e estão cercados por vegetação em ambiente urbano.
Zoeira

Marido de Titina Medeiros diz que últimos momentos da atriz foram de 'amor' e 'mãos dadas'

Atriz faleceu em decorrência de um câncer de pâncreas.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Imagem do Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (11) exibe bastidores da seleção do Big Brother Brasil

A revista eletrônica também vai mostrar a carreira de atriz, Tânia Maria, a Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Elenco do grupo Casa de Vidro Nordeste.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro Nordeste: veja o resultado final de quem deve entrar no BBB 26

Os escolhidos serão revelados pela TV Globo neste domingo (11).

Redação
11 de Janeiro de 2026
foto da apresentadora Patrícia Abravanel no Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (11)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Carolina Dieckmmann publicou homenagem a Manoel Carlos nas redes sociais.
Zoeira

Manoel Carlos alterou trama de novela após Carolina Dieckmmann perder bebê

Autor mudou final de personagem em “Por Amor” após tragédia pessoal da atriz.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Titina Medeiros com cabelos loiros e vestido vermelho olhando para o lado.
Zoeira

Morre atriz Titina Medeiros, de 'Cheias de Charme', aos 48 anos

Artista estava em tratamento contra um câncer no pâncreas.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?

O longa começa após o “Esporte Espetacular”.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Yeison Jiménez em show com microfone na mão e chapéu para o alto na outra mão.
Zoeira

Morre cantor Yeison Jiménez em queda de avião na Colômbia

Avião caiu logo após a decolagem do aeroporto de Paipa, informou imprensa local.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o coreógrafo léo blanco tirando uma self na frente de um espelho.
Zoeira

Morre Léo Blanco, coreógrafo do 'Dança dos Famosos', aos 47 anos

A atriz Mariana Xavier, que participou com ele do quadro, lamentou perda e fez alerta sobre saúde mental.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto oficial dos convidados do programa.
Zoeira

‘Viver Sertanejo’ reúne Thaeme & Thiago e Lucas & Luan em homenagem aos clássicos do gênero

Programa comandado por Daniel promove encontro entre gerações, histórias de estrada e canções que marcaram a música sertaneja brasileira.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Apresentadores do Globo Rural.
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (11) relembra as melhores reportagens de 2025

Atração, que completou 46 anos no ar, relembra o melhor do ano passado.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso sofreu com muitas críticas na internet enquanto compartilhava a trajetória de seu tratamento.
Zoeira

Por que seguidores questionavam câncer de Isabel Veloso? Entenda

Influenciadora lidou com desconfiança, ataques e julgamentos online.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso faleceu neste sábado (10), aos 19 anos.
Zoeira

Isabel Veloso deixou conselho ao falar da morte em podcast; veja depoimento

Influenciadora refletiu sobre despedida em entrevista gravada em 2024.

Redação
10 de Janeiro de 2026