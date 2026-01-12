Marcel desiste do BBB 26; saiba quem entra no lugar
O participante já havia tentado desistir do programa antes de vencer a votação da Casa de Vidro.
Horas antes da estreia do Big Brother Brasil (BBB 26), Marcel, participante escolhido pelo público da Casa de Vidro Sudeste, desistiu do reality show, na tarde desta segunda-feira (12). Com isso, Breno, que esteve na casa com ele, entrou automaticamente no elenco Pipoca, pois era o único outro homem disputando a vaga na região.
As mudanças foram confirmadas pela TV Globo e pelo apresentador Tadeu Schmidt.
"Marcel desistiu de participar. Entrou, no lugar dele, Breno. Exatamente o concorrente do Marcel na Casa de Vidro do Sudeste", informou Tadeu, durante a programação da Globo.
Marcel já havia tentado desistir antes de vencer a votação do público neste domingo, mas voltou atrás após conversar ao vivo com Tadeu Schmidt.
O apresentador recebeu o pedido de Marcel da produção na manhã desse domingo (11), e entrou na casa de vidro de São Caetano do Sul (SP) para saber o posicionamento de Marcel.
"Tadeu, primeiramente eu peço desculpas. Foi um momento de instabilidade, porque [estou há] três noites sem dormir, dormindo pouco na casa de vidro, mas eu não desisto. O apoio que recebi da minha torcida, pessoas que vieram aqui tá muito grande. Continuo por mim e por eles", afirmou Marcel.
Estreia do BBB 26
A estreia do BBB 26 ocorre na noite desta segunda, logo após a novela "Três Graças". Antes da estreia, serão revelados dois nomes do grupo Camarote, nos intervalos da nova novela das 19h, "Coração Acelerado".
O restante dos camarotes e o grupo Veteranos, composto por ex-BBBs, será revelado somente quando o programa começar.