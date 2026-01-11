Diário do Nordeste
O que é a câmera cross do BBB? Conheça o 'corredor secreto' do reality

Câmeras ficam espalhadas do outro lado dos espelhos dos cômodos da casa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Tadeu Schmidt mostra a câmera por trás dos espelhos dos quartos.
Legenda: Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, mostrou as câmeras por trás dos espelhos da casa.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O "Fantástico", da TV Globo, mostrou bastidores inéditos do Big Brother Brasil neste domingo (11). Foram revelados os processos de seleção de participantes, montagem de cenários e provas, construção de figurinos e até mesmo o "corredor secreto" por trás dos espelhos da casa mais vigiada do Brasil.

A "câmera cross" consiste em um corredor escuro e estreito que circunda a casa do BBB. Nela, há algumas câmeras em trilhos movimentadas por operadores para acompanhar a ação dos participantes de diferentes ângulos.

Tadeu Schmidt mostra as regras para entrar na câmera cross.
Legenda: Há uma série de regras para entrar na "Câmera Cross" do BBB.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Esse corredor foi classificado por Tadeu Schmidt, apresentador do programa, como o "lugar mais legal do BBB", e circunda toda a casa construída nos estúdios Globo, em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro.

Os que têm autorização para transitar no local não podem usar roupas claras, relógios, celular ou luz. Isso porque os participantes do reality show ficam do outro lado dos espelhos e podem ver seus reflexos.

Tadeu e operador de vídeo mostrando a câmera cross.
Legenda: Os operadores de vídeo se distribuem no corredor para capturar diferentes ângulos das ações dos participantes.
Foto: Reprodução/TV Globo.

É na "câmera cross", também, que ficam parte dos operadores de câmera do programa. Em entrevista ao "Fantástico", um deles brincou que teme ser visto nos momentos em que os brothers e as sisters se maquiam.

