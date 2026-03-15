Sucesso em 'O Agente Secreto', Tânia Maria mantém venda de tapetes artesanais

A atriz Tânia Maria, um dos destaques do filme "O Agente Secreto" — que concorre em quatro categorias do Oscar 2026 —, revelou em entrevista ao jornal Extra que sua rotina de produção e venda de tapetes de banheiro continua ativa.

Mesmo após conquistar contratos de publicidade para grandes marcas como a rede de fast food Burger King e o streaming HBO, surgidos após o sucesso no cinema, a artista faz questão de não abandonar o seu trabalho artesanal, que executa há mais de 20 anos.

A visibilidade internacional não mudou os hábitos da atriz potiguar de 79 anos, que concilia a nova agenda de celebridade com o ofício manual que já exercia antes da fama.

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Segundo relatou à publicação, os ganhos com "publis" são uma realidade atual, mas a confecção das peças segue como parte de sua identidade. Cada peça é comercializada por R$ 80, preço que ela fez questão de manter inalterado.

“Ela ainda se mantém com os conjuntos que vende e vai confeccionar mais para vender nas próximas viagens”, disse a neta, Jácylla Kenya, que acompanha a avó em trabalhos pelo país.

Por orientação médica, a atriz não viajou para assistir à cerimônia do Oscar, em Los Angeles, nos EUA. Tânia desenvolveu Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) após mais de seis décadas fumando.

Quem é Tânia Maria

Moradora de Santo Antônio de Cobra, distrito de Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte, Tânia Maria deu vida à personagem Dona Sebastiana na obra dirigida pelo cineasta Kleber Mendonça Filho.

Embora tenha aparecido por apenas 11 minutos no longa-metragem, sua atuação foi tão impactante que o jornal The New York Times a classificou como um "novo ícone do cinema".

Atualmente, a brasileira é manchete de jornais ao redor do mundo e sua presença digital disparou. O perfil da artista no Instagram, por exemplo, acumula 158 mil seguidores.

Para a artista, a conexão imediata com o público acontece por sua autenticidade. "Acho que é por conta da minha simplicidade. Sou aquela pessoa. Sou a dona Sebastiana", explicou em entrevista.

Além do reconhecimento da crítica, Tânia também passou a ocupar postos de prestígio no mundo da moda, sendo a capa da edição impressa da revista Elle dedicada ao cinema, neste mês de março.

A atriz já possui novos compromissos profissionais agendados, incluindo uma participação no filme "A Adoção", do diretor cearense Allan Deberton, que será filmado em Fortaleza.