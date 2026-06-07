Família cearense fica com o segundo lugar na final do 'Em Família com Eliana'

A família cearense Uchôa perdeu a final do quadro musical do programa 'Em Família com Eliana'. A vitória ficou com a família Moreira, de Marabá, no Pará.

A final foi transmitida ao vivo na tarde deste domingo (7), tendo a decisão no voto popular.

Ao todo, segundo a produção do programa, foram registrados mais de um milhão de votos que definiram quem levaria para casa o carro 0 km e o troféu, prêmios máximos da competição.

Trajetória de talento e carisma

A jornada da família cearense no reality foi marcada por apresentações que transbordavam energia e sintonia, características que as tornaram favoritas de grande parte do público ao longo de toda a temporada.

Os Uchôa garantiram sua vaga na decisão no último domingo, 31 de maio, após superarem uma semifinal técnica avaliada por um time de convidados de peso, composto por Gloria Groove, Gaby Amarantos e Everaldo Marques.

Desde o início da disputa, o grupo do Ceará chamou a atenção pela forma leve e envolvente com que ocupava o palco, reforçando o papel do estado como um celeiro de talentos musicais.

A trajetória dos cearenses foi pautada pelo entrosamento entre os integrantes, o que foi destacado pelos jurados como um diferencial competitivo.

Decisão nos detalhes

A família do Ceará levou ao palco músicas da cultura nordestina e popular brasileira, como Vida de Viajante, de Gonzaguinha. Enquanto a família paraense trouxe clássicos de Michael Jackson.

Os representantes de Marabá consolidaram a vitória com 67% dos votos.

Mesmo sem o troféu, a Família Uchôa deixa o programa com o reconhecimento nacional, tendo levado o nome do Ceará à fase máxima de um dos principais quadros de entretenimento da TV brasileira.