Maiara rebate rumores de que estaria doente e critica haters: 'Falsa narrativa'

Maiara, da dupla com Maraisa, se pronunciou nas redes sociais sobre os rumores recentes de que sua saúde estaria debilitada. Segundo a cantora de 38 anos, ela goza de plena saúde e integridade e sua agenda de trabalho e vida pessoal transcorrem "de forma leve e saudável".

O comentário foi feito após a repercussão de um vídeo em que Maiara aparece desembarcando de um jatinho ao lado da irmã gêmea no município de Querência, no Mato Grosso. As imagens geraram uma onda de comentários sobre a aparência física da artista e sua postura ao encontrar fãs e autoridades locais.

"Circulam em redes sociais e páginas conteúdos maliciosos e maldosos que visam prejudicar a reputação e a integridade física e mental da artista Maiara. É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável", informou a nota publicada pela equipe da sertaneja.

O comunicado acrescenta ainda que os conteúdos "utilizam cortes descontextualizados" e "edições tendenciosas" para criar "uma falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada".

Por fim, a equipe de Maiara afirma que adotará as medidas cabíveis contra os que compartilharam o vídeo com o intuito de difamar ou causar dano moral à artista. "Já foram iniciados procedimentos legais contra os responsáveis por essas publicações. Respeito é inegociável", concluíram.

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Vídeo viralizou nas redes sociais

Nas redes sociais, o vídeo de Maiara repercutiu. Houve quem, genuinamente, se preocupasse com o estado físico da sertaneja, que parecia abatida e cansada, e quem atribuísse a aparência dela ao desgaste provocado pela sequência de viagens e apresentações da dupla pelo Brasil.

Outros usuários ainda apontaram possíveis problemas de saúde e criticaram o corpo da cantora apenas por criticar.