Apple TV registra erros e instabilidade neste domingo (26)

O streaming da Apple TV apresenta instabilidade na noite deste domingo (26).
Relatos nas redes sociais apontam dificuldade para fazer login na plataforma e outros erros no aplicativo.
Na plataforma especializada Downdetector, foram registradas pelo menos 338 queixas de usuários com problemas no serviço.
O Diário do Nordeste testou a plataforma às 22h03 deste domingo e observou erro. O problema foi resolvido às 22h05, segundo a empresa.
O que aconteceu?
Segundo o site oficial de status do sistema da Apple, a falha no Apple TV já foi resolvida.
De acordo com a página, o problema ocorreu entre 19h30 e 22h05 deste domingo (26) e afetou "alguns usuários".
A empresa atribui a instabilidade a uma manutenção programada na plataforma.
A informação consta apenas na página automática de status do sistema.
Até a publicação desta matéria, a Apple não havia se manifestado diretamente sobre a instabilidade.
O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa por e-mail solicitando informações e atualizará o texto assim que houver retorno.