Apple TV registra erros e instabilidade neste domingo (26)

Relatos nas redes sociais apontam dificuldade para fazer login na plataforma.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 22:12 (Atualizado às 22:33)
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Legenda: O Diário do Nordeste testou a plataforma às 22h03 deste domingo e observou erro.
Foto: Divulgação.

O streaming da Apple TV apresenta instabilidade na noite deste domingo (26).

Relatos nas redes sociais apontam dificuldade para fazer login na plataforma e outros erros no aplicativo.

Na plataforma especializada Downdetector, foram registradas pelo menos 338 queixas de usuários com problemas no serviço.

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Diário do Nordeste testou a plataforma às 22h03 deste domingo e observou erro. O problema foi resolvido às 22h05, segundo a empresa. 

O que aconteceu?

Segundo o site oficial de status do sistema da Apple, a falha no Apple TV já foi resolvida.

De acordo com a página, o problema ocorreu entre 19h30 e 22h05 deste domingo (26) e afetou "alguns usuários".

A empresa atribui a instabilidade a uma manutenção programada na plataforma.

A informação consta apenas na página automática de status do sistema.

Até a publicação desta matéria, a Apple não havia se manifestado diretamente sobre a instabilidade.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa por e-mail solicitando informações e atualizará o texto assim que houver retorno.

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