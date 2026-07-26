Ronaldinho Gaúcho, namorado de Ivete e Déborah Secco: veja quem marcou presença no 3º dia de Fortal

A penúltima noite do Fortal 2026, nesse sábado (25), contou com a presença de diversas celebridades do mundo do entretenimento. Entre elas, a atriz Deborah Secco, os ex-BBBs Mayke, Eva e Renata Saldanha.
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Rolê aleatório do Ronaldinho
Quem também deu as caras na folia foi o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Ele fez uma participação especial no show de Matheus e Kauan e falou rapidamente com o público.
Mais cedo, o craque foi visto em um evento tradicional de "esquenta" para a festa, bebendo e dançando entre várias outras pessoas no Siriguella com Feijão, festa do Bloco Siriguella.
Novo affair de Ivete Sangalo
Para a surpresa do público, a cantora Ivete Sangalo não veio desacompanhada para o Fortal 2026. Junto dela, estava o empresário e produtor musical Thiago Maia, apontado como seu novo namorado.
No inicio do mês, o casal foi visto aos beijos durante show do cantor Belo na Arena Brasileira do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Apesar dos rumores, os dois não assumiram o romance oficialmente.
Programação Fortal 2026 deste domingo (26)
Corredor da folia
- 19h: Abertura da Cidade Fortal
- 20h: Siriguella - Bell Marques
- 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play
- 22h: Se Lança: Ivete Sangalo
Palco Arena
- Alexandre Peixe
- Pimenta Malagueta
- DJ Justa Music
Camarote Mucuripe
- Durval Lelys
- Eric Land
- Litto Lins
- Syon Trio
*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.
Transmissão Fortal 2026
Na virada deste domingo (26) para segunda-feira (27), às 00h55, a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.
A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.
Serviço
FORTAL 2026
- Data: 23 a 26 de julho de 2026
- Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
- Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br
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