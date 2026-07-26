Ronaldinho Gaúcho, namorado de Ivete e Déborah Secco: veja quem marcou presença no 3º dia de Fortal

Evento contou com a participação de cantores, atriz e até ex-jogador de futebol.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 09:33
capa da noticia
Legenda: Ivete Sangalo e Bell Marques foram alguns dos nomes que abalaram os foliões nesse sábado (25).
Foto: Leo Franco / Agnews

A penúltima noite do Fortal 2026, nesse sábado (25), contou com a presença de diversas celebridades do mundo do entretenimento. Entre elas, a atriz Deborah Secco, os ex-BBBs Mayke, Eva e Renata Saldanha.

Veja as fotos

Deborah Secco chega para curtir o Fortal 2026 em Fortaleza.
Legenda: Deborah Secco chega para curtir o Fortal 2026 em Fortaleza.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Mayke e Eva curtem camarote no Fortal 2026.
Legenda: Mayke e Eva curtem camarote no Fortal 2026.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Deborah Secco curte trio elétrico de Bell Marques no Fortal 2026 ao lado da ex BBB Renata Saldanha.
Legenda: Deborah Secco curte trio elétrico de Bell Marques no Fortal 2026 ao lado da ex BBB Renata Saldanha.
Foto: Leo Franco / Agnews

Ex-BBB Renata Saldanha na penúltima noite do Fortal 2026.
Legenda: Ex-BBB Renata Saldanha na penúltima noite do Fortal 2026.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Veja também

Imagem da notícia: Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término
Zoeira

Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término
Imagem da notícia: Conheça Leila Carvalho, a concorrente do Ceará no Miss Universe Brasil 2026
Zoeira

Conheça Leila Carvalho, a concorrente do Ceará no Miss Universe Brasil 2026

Rolê aleatório do Ronaldinho

Quem também deu as caras na folia foi o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Ele fez uma participação especial no show de Matheus e Kauan e falou rapidamente com o público.

Ronaldinho Gaucho aparece de surpresa no show de Matheus e Kauan durante o Fortal 2026.
Legenda: Ronaldinho Gaucho aparece de surpresa no show de Matheus e Kauan durante o Fortal 2026.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Mais cedo, o craque foi visto em um evento tradicional de "esquenta" para a festa, bebendo e dançando entre várias outras pessoas no Siriguella com Feijão, festa do Bloco Siriguella.

Imagens do futbolista foram publicadas pelos perfis oficiais do Bloco Siriguella e Fortal.
Legenda: Imagens do futbolista foram publicadas pelos perfis oficiais do Bloco Siriguella e Fortal.
Foto: Redes sociais.

Novo affair de Ivete Sangalo

Para a surpresa do público, a cantora Ivete Sangalo não veio desacompanhada para o Fortal 2026. Junto dela, estava o empresário e produtor musical Thiago Maia, apontado como seu novo namorado.

Novo namorado de Ivete Sangalo, acompanha cantora na chegada do segundo dia do Fortal 2026.
Legenda: Novo namorado de Ivete Sangalo, acompanha cantora na chegada do segundo dia do Fortal 2026.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Thiago Maia, namorado de Ivete Sangalo no trio da cantora durante o Fortal 2026.
Legenda: Thiago Maia, namorado de Ivete Sangalo no trio da cantora durante o Fortal 2026.
Foto: Leo Franco / Agnews.

No inicio do mês, o casal foi visto aos beijos durante show do cantor Belo na Arena Brasileira do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Apesar dos rumores, os dois não assumiram o romance oficialmente.

Programação Fortal 2026 deste domingo (26)

Corredor da folia

  • 19h: Abertura da Cidade Fortal
  • 20h: Siriguella - Bell Marques
  • 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play
  • 22h: Se Lança: Ivete Sangalo

Palco Arena

  • Alexandre Peixe
  • Pimenta Malagueta
  • DJ Justa Music

Camarote Mucuripe

  • Durval Lelys
  • Eric Land
  • Litto Lins
  • Syon Trio

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Transmissão Fortal 2026

Na virada deste domingo (26) para segunda-feira (27), às 00h55, a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Serviço

FORTAL 2026

  • Data: 23 a 26 de julho de 2026
  • Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
  • Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br
Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento Artes Cultura e Entretenimento/fortal

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Ronaldinho Gaúcho, namorado de Ivete e Déborah Secco: veja quem marcou presença no 3º dia de Fortal

2

Modelo de Ilha do Mel, no Paraná, vence o Miss Brasil 2026

3

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (26); entenda

4

Ivete Sangalo e Bell Marques encerram o Fortal 2026 neste domingo (26); veja programação

5

Conheça Leila Carvalho, a concorrente do Ceará no Miss Universe Brasil 2026

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Ronaldinho Gaúcho, namorado de Ivete e Déborah Secco: veja quem marcou presença no 3º dia de Fortal
Zoeira

Ronaldinho Gaúcho, namorado de Ivete e Déborah Secco: veja quem marcou presença no 3º dia de Fortal

Evento contou com a participação de cantores, atriz e até ex-jogador de futebol.

Redação

Há 6 minutos

Imagem da notícia Modelo de Ilha do Mel, no Paraná, vence o Miss Brasil 2026
Zoeira

Modelo de Ilha do Mel, no Paraná, vence o Miss Brasil 2026

Marcella Kozinski é natural de Ilha do Mel e levou a melhor na competição nesse sábado (25).

Redação

Há 12 minutos

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (26); entenda
Zoeira

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (26); entenda

Programa retorna em agosto.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Ivete Sangalo e Bell Marques encerram o Fortal 2026 neste domingo (26); veja programação
Zoeira

Ivete Sangalo e Bell Marques encerram o Fortal 2026 neste domingo (26); veja programação

Último dia de festa reúne grandes nomes da música nacional.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Conheça Leila Carvalho, a concorrente do Ceará no Miss Universe Brasil 2026
Zoeira

Conheça Leila Carvalho, a concorrente do Ceará no Miss Universe Brasil 2026

Concurso corre na noite sábado (25); veja horário e onde assistir ao vivo

Redação

Imagem da notícia Miss Universe Brasil 2026 é eleita neste sábado (25): veja horário e onde assistir ao vivo
Zoeira

Miss Universe Brasil 2026 é eleita neste sábado (25): veja horário e onde assistir ao vivo

A vencedora representará a nação no Miss Universo, versão mundial da competição.

Redação

Imagem da notícia Ivete Sangalo leva o projeto ‘Clareou’ para o ‘Altas Horas’
Zoeira

Ivete Sangalo leva o projeto ‘Clareou’ para o ‘Altas Horas’

Serginho Groisman recebe a cantora e convidados que fizeram parte da turnê com a baiana.

Redação

Imagem da notícia Ronaldinho Gaúcho é filmado em 'esquenta' do Fortal, em Fortaleza
Zoeira

Ronaldinho Gaúcho é filmado em 'esquenta' do Fortal, em Fortaleza

Entre as atrações do Fortal neste sábado estão nomes como Matheus & Kauan, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio.

Redação

Imagem da notícia Elenco de ‘Quem Ama Cuida’ e influenciadores disputam jogo no ‘Caldeirão com Mion’
Zoeira

Elenco de ‘Quem Ama Cuida’ e influenciadores disputam jogo no ‘Caldeirão com Mion’

Programa de Marcos Mion traz artistas e influencers no quadro Tem ou Não Tem.

Redação

Imagem da notícia Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término
Zoeira

Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término

Casal já oficializou união no civil e tem festa de casamento marcada para agosto no Ceará.

Redação