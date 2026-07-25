Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término

O relacionamento entre a influenciadora Marina Pumas e o empresário Fábio Villas pode ter desandado poucos meses após o casamento civil. Internautas notaram que os dois deixaram de se seguir.

O casal oficializou a união em maio, e a festa de casamento está marcada para agosto, na Praia do Preá, próxima a Jericoacoara, no Ceará.

Neste sábado (25), seguidores notaram que o empresário deixou de seguir a influenciadora e apagou as fotos em que aparece ao lado dela do perfil.

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O possível término ocorreu logo após a viagem de Marina a Mykonos, na Grécia, para celebrar sua despedida de solteira com amigas.

A influenciadora também não segue mais Fábio, mas não apagou suas publicações sobre o casamento e os preparativos para a despedida.

Nenhum dos dois se manifestou sobre o tema.