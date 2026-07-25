Ronaldinho Gaúcho é filmado em 'esquenta' do Fortal, em Fortaleza

Entre as atrações do Fortal neste sábado estão nomes como Matheus & Kauan, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 17:46 (Atualizado às 17:56)
capa da noticia
Legenda: Imagens do futbolista foram publicadas pelos perfis oficiais do Bloco Siriguella e Fortal.
Foto: Redes sociais.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está em Fortaleza. Na tarde deste sábado (25), o atleta foi filmado em um evento tradicional de "esquenta" para o Fortal. 

Nas imagens, o atleta aparece descontraído, bebendo e dançando entre várias outras pessoas no Siriguella com Feijão, festa do Bloco Siriguella. 

"Do nada, o rei dos rolês aleatórios veio pro Fortal e tá no Siriguella com Feijão. E, convenhamos… tem rolê aleatório melhor que esse?", diz a legenda da publicação do bloco.

Veja também

Imagem da notícia: Daniel Cady reage a rumores de que filho com Ivete Sangalo usa anabolizantes
Zoeira

Daniel Cady reage a rumores de que filho com Ivete Sangalo usa anabolizantes
Imagem da notícia: Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos
Zoeira

Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos
Imagem da notícia: Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término
Zoeira

Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término

OUTRAS APARIÇÕES DE RONALDINHO

No último dia 19, o intervalo da partida entre Argentina e Espanha na final da Copa do Mundo 2026 reuniu diversos nomes da música pop, mas duas pessoas foram responsáveis pelos gritos entusiasmados da torcida: Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno.

Juntos, os dois surgiram ao lado de Madonna na apresentação musical do intervalo. Segundo Ronaldinho, o convite partiu da própria artista.

"Muito, muito querida. Eu tinha falado com ela no dia da gravação, falamos por telefone. Me tratou com muito carinho", explicou o jogador em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

PROGRAMAÇÃO FORTAL DESTE SÁBADO (25)

Quem vai curtir o terceiro dia do Fortal 2026, neste sábado (25), já pode se preparar para muita animação. Entre as atrações da noite estão nomes como Matheus & Kauan, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio, que se apresentam no Camarote Mucuripe

No corredor da folia, Ivete Sangalo também chega para sua primeira noite da edição, junto a Bell Marques e Timbalada no comando do Alegria Original. Na Arena, shows de Olodum, Wellington Hansk e DJ Justa Music.

Fortal ganha transmissão na TV Verdes Mares

Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Programação das transmissões:

Sábado (25/07): após o Altas Horas.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/fortal

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Ronaldinho Gaúcho é filmado em 'esquenta' do Fortal, em Fortaleza

2

Elenco de ‘Quem Ama Cuida’ e influenciadores disputam jogo no ‘Caldeirão com Mion’

3

Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término

4

Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos

5

Daniel Cady reage a rumores de que filho com Ivete Sangalo usa anabolizantes

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Ronaldinho Gaúcho é filmado em 'esquenta' do Fortal, em Fortaleza
Zoeira

Ronaldinho Gaúcho é filmado em 'esquenta' do Fortal, em Fortaleza

Entre as atrações do Fortal neste sábado estão nomes como Matheus & Kauan, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio.

Redação

Há 46 minutos

Imagem da notícia Elenco de ‘Quem Ama Cuida’ e influenciadores disputam jogo no ‘Caldeirão com Mion’
Zoeira

Elenco de ‘Quem Ama Cuida’ e influenciadores disputam jogo no ‘Caldeirão com Mion’

Programa de Marcos Mion traz artistas e influencers no quadro Tem ou Não Tem.

Redação

Imagem da notícia Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término
Zoeira

Às vésperas de festa, Marina Pumas e Fábio Villas deixam de se seguir e levantam rumores de término

Casal já oficializou união no civil e tem festa de casamento marcada para agosto no Ceará.

Redação

Imagem da notícia Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos
Zoeira

Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos

Para tratar a doença, a influenciadora chegou a fazer mais de 250 cirurgias.

Redação

Imagem da notícia Daniel Cady reage a rumores de que filho com Ivete Sangalo usa anabolizantes
Zoeira

Daniel Cady reage a rumores de que filho com Ivete Sangalo usa anabolizantes

Adolescente de 16 anos, Marcelo Sangalo repercutiu nas redes sociais após foto editada com IA.

Redação

Imagem da notícia Ivete, Zé Vaqueiro e Pedro Sampaio animam o Fortal 2026 neste sábado (25); veja programação
Zoeira

Ivete, Zé Vaqueiro e Pedro Sampaio animam o Fortal 2026 neste sábado (25); veja programação

As primeiras atrações começam às 19h, na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza.

Redação

Imagem da notícia Roberto Carlos recebe alta após realizar cirurgia de vesícula
Zoeira

Roberto Carlos recebe alta após realizar cirurgia de vesícula

O procedimento não irá afetar a agenda de shows do cantor.

Redação

Imagem da notícia Morre Karine Felipe, influenciadora cearense que tinha doença rara
Zoeira

Morre Karine Felipe, influenciadora cearense que tinha doença rara

Para aliviar os sintomas, ela iniciou tratamento com morfina e outros medicamentos para controle da dor.

João Lima Neto

Imagem da notícia Fortal 2026 recebe Claudia Leitte e Wesley Safadão nesta sexta (24); confira programação completa
Zoeira

Fortal 2026 recebe Claudia Leitte e Wesley Safadão nesta sexta (24); confira programação completa

O evento também conta com o tradicional Camarote Mucuripe, além do Corredor da folia e o Palco Arena.

Redação

Imagem da notícia Entenda inflamação no sistema nervoso que atingiu o influenciador Lito Sousa
Zoeira

Entenda inflamação no sistema nervoso que atingiu o influenciador Lito Sousa

Ele ainda está realizaando um tratamento contra um câncer de próstata.

Redação