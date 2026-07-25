Ronaldinho Gaúcho é filmado em 'esquenta' do Fortal, em Fortaleza

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está em Fortaleza. Na tarde deste sábado (25), o atleta foi filmado em um evento tradicional de "esquenta" para o Fortal.

Nas imagens, o atleta aparece descontraído, bebendo e dançando entre várias outras pessoas no Siriguella com Feijão, festa do Bloco Siriguella.

"Do nada, o rei dos rolês aleatórios veio pro Fortal e tá no Siriguella com Feijão. E, convenhamos… tem rolê aleatório melhor que esse?", diz a legenda da publicação do bloco.

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OUTRAS APARIÇÕES DE RONALDINHO

No último dia 19, o intervalo da partida entre Argentina e Espanha na final da Copa do Mundo 2026 reuniu diversos nomes da música pop, mas duas pessoas foram responsáveis pelos gritos entusiasmados da torcida: Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno.

Juntos, os dois surgiram ao lado de Madonna na apresentação musical do intervalo. Segundo Ronaldinho, o convite partiu da própria artista.

"Muito, muito querida. Eu tinha falado com ela no dia da gravação, falamos por telefone. Me tratou com muito carinho", explicou o jogador em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

PROGRAMAÇÃO FORTAL DESTE SÁBADO (25)

Quem vai curtir o terceiro dia do Fortal 2026, neste sábado (25), já pode se preparar para muita animação. Entre as atrações da noite estão nomes como Matheus & Kauan, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio, que se apresentam no Camarote Mucuripe.

No corredor da folia, Ivete Sangalo também chega para sua primeira noite da edição, junto a Bell Marques e Timbalada no comando do Alegria Original. Na Arena, shows de Olodum, Wellington Hansk e DJ Justa Music.

Fortal ganha transmissão na TV Verdes Mares

Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Programação das transmissões:

Sábado (25/07): após o Altas Horas.