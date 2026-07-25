Ivete, Zé Vaqueiro e Pedro Sampaio animam o Fortal 2026 neste sábado (25); veja programação

As primeiras atrações começam às 19h, na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Zé Vaqueiro se apresenta na noite deste sábado (25).
Foto: Divulgação/Globo/ Beatriz Damy.

Quem vai curtir o terceiro dia do Fortal 2026, neste sábado (25), já pode se preparar para muita animação. Entre as atrações da noite estão nomes como Matheus & Kaua, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio, que se apresentam no Camarote Mucuripe. 

No corredor da folia, Ivete Sangalo também chega para sua primeira noite da edição, dividindo a noite com Bell Marques e Timbalada no comando do Alegria Original. Na Arena, shows de Olodum, Wellington Hansk e DJ Justa Music.

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Confira a programação completa de hoje:

Programação Fortal 2026 deste sábado (25)

Corredor da Folia

  • 19h: Abertura da Cidade Fortal
  • 20h30: Alegria Original - Timbalada
  • 21h15: Siriguella - Bell Marques
  • 22h: Se Lança - Ivete Sangalo

Camarote Mucuripe

  • Matheus & Kauan
  • Zé Vaqueiro
  • Rey Vaqueiro
  • Pedro Sampaio

Palco Arena

  • Olodum 
  • Wellington Hansk
  • DJ Justa Music

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Operação integrada de segurança, trânsito e saúde 

Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento. 

Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências. 

Serviço

FORTAL 2026

  • Data: 23 a 26 de julho de 2026
  • Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
  • Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br
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