Ivete, Zé Vaqueiro e Pedro Sampaio animam o Fortal 2026 neste sábado (25); veja programação

Quem vai curtir o terceiro dia do Fortal 2026, neste sábado (25), já pode se preparar para muita animação. Entre as atrações da noite estão nomes como Matheus & Kaua, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio, que se apresentam no Camarote Mucuripe.

No corredor da folia, Ivete Sangalo também chega para sua primeira noite da edição, dividindo a noite com Bell Marques e Timbalada no comando do Alegria Original. Na Arena, shows de Olodum, Wellington Hansk e DJ Justa Music.

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Confira a programação completa de hoje:

Programação Fortal 2026 deste sábado (25)

Corredor da Folia

19h: Abertura da Cidade Fortal

Abertura da Cidade Fortal 20h30: Alegria Original - Timbalada

Alegria Original - Timbalada 21h15: Siriguella - Bell Marques

Siriguella - Bell Marques 22h: Se Lança - Ivete Sangalo

Camarote Mucuripe

Matheus & Kauan

Zé Vaqueiro

Rey Vaqueiro

Pedro Sampaio

Palco Arena

Olodum

Wellington Hansk

DJ Justa Music

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Operação integrada de segurança, trânsito e saúde

Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento.

Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.

Serviço

FORTAL 2026