Ivete, Zé Vaqueiro e Pedro Sampaio animam o Fortal 2026 neste sábado (25); veja programação

Quem vai curtir o terceiro dia do Fortal 2026, neste sábado (25), já pode se preparar para muita animação. Entre as atrações da noite estão nomes como Matheus & Kaua, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro e Pedro Sampaio, que se apresentam no Camarote Mucuripe.
No corredor da folia, Ivete Sangalo também chega para sua primeira noite da edição, dividindo a noite com Bell Marques e Timbalada no comando do Alegria Original. Na Arena, shows de Olodum, Wellington Hansk e DJ Justa Music.
Confira a programação completa de hoje:
Programação Fortal 2026 deste sábado (25)
Corredor da Folia
- 19h: Abertura da Cidade Fortal
- 20h30: Alegria Original - Timbalada
- 21h15: Siriguella - Bell Marques
- 22h: Se Lança - Ivete Sangalo
Camarote Mucuripe
- Matheus & Kauan
- Zé Vaqueiro
- Rey Vaqueiro
- Pedro Sampaio
Palco Arena
- Olodum
- Wellington Hansk
- DJ Justa Music
*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.
Operação integrada de segurança, trânsito e saúde
Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento.
Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.
Serviço
FORTAL 2026
- Data: 23 a 26 de julho de 2026
- Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
- Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br