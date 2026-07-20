Ronaldinho Gaúcho foi convidado por Madonna para final da Copa do Mundo 2026: 'Muito querida'

Jogador participou da cerimônia no intervalo da partida entre Argentina e Espanha.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 09:17
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Legenda: Madonna se apresentou no intervalo da final da Copa do Mundo 2026.
Foto: Reprodução/Cazé TV.

O intervalo da partida entre Argentina e Espanha na final da Copa do Mundo 2026, realizada no domingo (19), reuniu diversos nomes da música pop, mas duas pessoas, além dos artistas, foram responsáveis pelos gritos estusiasmados da torcida: Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Juntos, os dois surgiram ao lado de Madonna na apresentação musical do intervalo.

Segundo Ronaldinho, o convite partiu da própria artista. "Muito, muito querida. Eu tinha falado com ela no dia da gravação, falamos por telefone. Me tratou com muito carinho", explicou o jogador em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

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Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno apareceram em um carro ao lado dos dançarinos de Madonna durante a performance no intervalo. O momento foi pré-gravado, mas a apresentação final dos jogadores ao lado da cantora foi exibida ao vivo.

Esta, inclusive, não foi a primeira vez do jogador em uma apresentação no mundial. Em 2018, na Copa do Mundo na Rússia, ele também participou como uma das atrações tocando um atabaque. 

"Para finalizar a copa com chave de ouro, foi perfeito. Dois ídolos para finalizar da melhor forma", celebrou ele ao citar mais um dos "rolês aleatórios" da carreira. 

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