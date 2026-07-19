Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo

O artista é embaixador global de uma plataforma de cripto-apostas e cassino online.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 17:06
capa da noticia
Foto: Instagram/@champagnepapi.

Embaixador global de uma plataforma de cripto-apostas e cassino online, o rapper Drake fez uma aposta milionária na vitória da Argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo 2026, neste domingo (19). Ele publicou a conta no Instagram para compartilhar o comprovante da aposta.

O canadense apostou US$ 1,5 milhão no resultado de 2 a 1 para a Argentina no tempo regulamentar. O valor é o equivalente a cerca de R$ 7,66 milhões, conforme o câmbio atual. Se Drake acertar, ele pode ganhar U$S 5,1 milhões — mais de R$ 26 milhões —, conforme a publicação.

Veja também

Imagem da notícia: Projetos para banir anúncios de 'bets' em espaços públicos aguardam votação na Câmara de Fortaleza
PontoPoder

Projetos para banir anúncios de 'bets' em espaços públicos aguardam votação na Câmara de Fortaleza

“What’s that saying??? Better luck next time…”, escreveu o artista na legenda — frase que, em tradução livre, significa “Qual é aquele ditado??? Mais sorte da próxima vez...”.

Essa foi uma referência ao histórico de apostas de Drake, que lhe rendeu a fama de pé-frio. Com isso, foram os torcedores da Espanha que ficaram animados com a postagem.

Por exemplo: o artista apostou US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) que Conor McGregor venceria Max Holloway em uma luta do UFC. Resultado: McGregor perdeu.

Apesar de perder a maioria das tentativas, o rapper já acertou alguns palpites, como quando ele apostou US$ 1 — pouco mais de R$ 5 — na derrota do Canadá para o Marrocos na Copa deste ano. Os marroquinos venceram os canadenses por 3 a 0 nas oitavas de final, no dia 4 de julho.

Veja também

Imagem da notícia: Filhos de Michael Jackson travam briga judicial por herança de R$ 4 bilhões, diz site
Zoeira

Filhos de Michael Jackson travam briga judicial por herança de R$ 4 bilhões, diz site
Imagem da notícia: Saiba por onde anda a atriz da novela
Zoeira

Saiba por onde anda a atriz da novela "Belíssima", Iris Bruzzi

Além dessa fama, teve outro aspecto que chamou atenção na publicação do rapper: o fato de ele e a seleção da Argentina já terem “trocado farpas” em 2024.

Na ocasião, o cantor apostou US$ 300 mil na eliminação dos “hermanos” para o Canadá na semifinal da Copa América daquele ano. Mais uma vez, Drake não acertou o resultado final.

Em resposta, o perfil da seleção sul-americana publicou uma imagem dos jogadores abraçados com a frase “Not like us” — “Não como nós”, em tradução livre. A “cutucada” foi uma referência a uma canção do rapper Kendric Lamar, com quem Drake tem uma rixa nos bastidores.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo

2

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?

3

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda

4

Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo

5

‘Altas Horas’ reúne duplas de amigos em programa especial sobre amizade

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo
Zoeira

Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo

O artista é embaixador global de uma plataforma de cripto-apostas e cassino online.

Redação

Há 21 minutos

Imagem da notícia Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação

Há 57 minutos

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda
Zoeira

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda

O programa apresentado por Daniel dará espaço ao GP da Bélgica de Fórmula 1.

Redação

Imagem da notícia Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo
Zoeira

Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo

O material irá destacar profissionais que deixaram antigos empregos.

Redação

Imagem da notícia ‘Altas Horas’ reúne duplas de amigos em programa especial sobre amizade
Zoeira

‘Altas Horas’ reúne duplas de amigos em programa especial sobre amizade

William Bonner e Sandra Annenberg são alguns dos convidados deste sábado (18).

Redação

Imagem da notícia Filhos de Michael Jackson travam briga judicial por herança de R$ 4 bilhões, diz site
Zoeira

Filhos de Michael Jackson travam briga judicial por herança de R$ 4 bilhões, diz site

Relação dos irmãos seria mediada por advogados, diz site

Redação.

Imagem da notícia 'Caldeirão com Mion' recebe convidados em esquenta para final da Copa do Mundo neste sábado (18)
Zoeira

'Caldeirão com Mion' recebe convidados em esquenta para final da Copa do Mundo neste sábado (18)

Apresentador relembra melhores momentos da atração temática na última edição do "Churrascão do Mion".

Redação

Imagem da notícia Saiba por onde anda a atriz da novela
Zoeira

Saiba por onde anda a atriz da novela "Belíssima", Iris Bruzzi

Confira como está a artista, que interpretou a personagem Guida Guevara na produção de 2005.

Redação

Imagem da notícia 'Calça da morte': peça de R$ 250 da Zara viraliza após relatos de quedas e fraturas
Zoeira

'Calça da morte': peça de R$ 250 da Zara viraliza após relatos de quedas e fraturas

O primeiro registro desse caso aconteceu em 1º de julho.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia MC Paiva termina com Soso Careca durante intercâmbio nos EUA; saiba o motivo
Zoeira

MC Paiva termina com Soso Careca durante intercâmbio nos EUA; saiba o motivo

O casal ficou conhecido por protagonizar uma briga com a influenciadora Malévola Alves, em abril.

Redação