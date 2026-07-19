Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo

Embaixador global de uma plataforma de cripto-apostas e cassino online, o rapper Drake fez uma aposta milionária na vitória da Argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo 2026, neste domingo (19). Ele publicou a conta no Instagram para compartilhar o comprovante da aposta.

O canadense apostou US$ 1,5 milhão no resultado de 2 a 1 para a Argentina no tempo regulamentar. O valor é o equivalente a cerca de R$ 7,66 milhões, conforme o câmbio atual. Se Drake acertar, ele pode ganhar U$S 5,1 milhões — mais de R$ 26 milhões —, conforme a publicação.

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“What’s that saying??? Better luck next time…”, escreveu o artista na legenda — frase que, em tradução livre, significa “Qual é aquele ditado??? Mais sorte da próxima vez...”.

Essa foi uma referência ao histórico de apostas de Drake, que lhe rendeu a fama de pé-frio. Com isso, foram os torcedores da Espanha que ficaram animados com a postagem.

Por exemplo: o artista apostou US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) que Conor McGregor venceria Max Holloway em uma luta do UFC. Resultado: McGregor perdeu.

Apesar de perder a maioria das tentativas, o rapper já acertou alguns palpites, como quando ele apostou US$ 1 — pouco mais de R$ 5 — na derrota do Canadá para o Marrocos na Copa deste ano. Os marroquinos venceram os canadenses por 3 a 0 nas oitavas de final, no dia 4 de julho.

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Além dessa fama, teve outro aspecto que chamou atenção na publicação do rapper: o fato de ele e a seleção da Argentina já terem “trocado farpas” em 2024.

Na ocasião, o cantor apostou US$ 300 mil na eliminação dos “hermanos” para o Canadá na semifinal da Copa América daquele ano. Mais uma vez, Drake não acertou o resultado final.

Em resposta, o perfil da seleção sul-americana publicou uma imagem dos jogadores abraçados com a frase “Not like us” — “Não como nós”, em tradução livre. A “cutucada” foi uma referência a uma canção do rapper Kendric Lamar, com quem Drake tem uma rixa nos bastidores.