Filhos de Michael Jackson travam briga judicial por herança de R$ 4 bilhões, diz site

Os filhos de Michael Jackson, Prince (29), Paris (28) e Blanket (24), não estariam mais se falando. O conflito entre eles foi acirrado em meio à disputa pelo controle do patrimônio de mais de R$ 4 bilhões deixado pelo pai.

De acordo com o portal de notícias norte-americano Radar Online, Paris Jackson teria obtido uma vitória na Justiça contra os dois irmãos, Prince e Blanket.

A decisão judicial obriga os advogados que administram a fortuna de Michael a transferirem à Paris a quantia de US$ 625 mil em pagamentos extras — o que equivale a R$ 3,1 milhões.

Uma fonte ligada à família teria informado ao portal que os irmãos de Paris estariam “cansados” da disputa. “Para eles, essa deixou de ser uma questão de proteger o legado de Michael há muito tempo”, disse a fonte anônima.

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Briga piorou após cinebiografia

A gestão da fortuna seria motivo de briga entre os irmãos há anos. No entanto, o insider afirmou que a relação teria piorado depois da cinebiografia sobre Michael Jackson lançada em 2026 e coproduzida por Prince Jackson.

Após a estreia do filme, que causou divergências na família do Rei do Pop, Prince, Paris e Blanket teriam deixado de conviver. Os encontros dos irmãos são mediados por seus respectivos advogados, conforme o portal.