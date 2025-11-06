‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia

A aguardada cinebiografia do Rei do Pop, "Michael", teve sua primeira prévia liberada nesta quinta-feira (6). O longa, que chega aos cinemas em abril de 2026, passou anos em desenvolvimento e é estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do astro, em sua estreia no cinema.

O trailer apresenta três dos maiores clássicos do artista, como “Wanna Be Startin’ Somethin’”, “Don’t Stop ’Til You Get Enough” e “Billie Jean”.

Legenda: O orçamento da produção é estimado em 155 milhões de dólares. Foto: Divulgação / Lionsgate / Universal Pictures.

A direção é de Antoine Fuqua, conhecido por Dia de Treinamento e pela franquia O Protetor, enquanto o roteiro é assinado por John Logan, indicado três vezes ao Oscar por Gladiador e O Aviador.

O produtor Graham King, de Bohemian Rhapsody, tentou por anos levar a história de Michael para as telonas. Depois de negociações e da liberação da família Jackson, o projeto enfim saiu do papel — com Jaafar, filho de Jermaine Jackson, irmão de Michael, assumindo o papel principal.

Veja também Zoeira Macaulay Culkin revive Kevin em nova campanha de Natal

Da infância ao estrelato

O enredo acompanha a trajetória do artista desde os primeiros passos com os irmãos no Jackson 5, passando pela consagração solo nos anos 1980. Inicialmente planejado como um filme em duas partes, o formato ainda pode se concretizar, dependendo do desempenho nas bilheterias.

As produtoras Lionsgate e Universal esperam arrecadar ao menos US$ 1 bilhão com o lançamento, o que garantiria a produção da segunda parte, voltada aos anos finais da vida do cantor até sua morte em 2009.

Legenda: O filme contará a ascensão meterórica de Michael desde o grupo de irmãos até o estrelato na década de 80. Foto: Divulgação / Lionsgate / Universal Pictures.

Bastidores conturbados

O longa estava inicialmente previsto para estrear em abril deste ano, mas foi adiado após uma série de problemas nos bastidores.

O roteiro aborda temas delicados, incluindo as acusações de abuso sexual que marcaram a trajetória do cantor — ponto que o produtor Graham King classificou como uma tentativa de “humanização”.

As filmagens duraram cerca de 80 dias, resultando em um corte inicial de quatro horas, o que reacendeu a ideia de dividir o filme em duas partes. No entanto, durante a pós-produção, ficou claro que grande parte do material não poderia ser usada.

Uma das famílias que acusou Michael de abuso — a de Jordan Chandler — contatou os responsáveis pelo longa afirmando que, por causa de acordos extrajudiciais firmados nos anos 1990, não poderia haver qualquer representação de seus membros ou de pessoas envolvidas nos processos.

Diante disso, a produção precisou ser interrompida e refeita. Foram 22 dias de refilmagens, concluídos em junho deste ano, elevando o orçamento para cerca de US$ 155 milhões.

Legenda: O sobrinho de Michael, Jaafar Jackson, assume o papel do próprio tio na cinebiografia. Foto: Divulgação / Lionsgate / Universal Pictures.

Elenco

O elenco traz Colman Domingo como Joe Jackson, pai de Michael; Nia Long como Katherine Jackson, a matriarca da família; e Miles Teller como John Branca, advogado e produtor musical que também assina a coprodução do filme.