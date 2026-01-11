'Fantástico' deste domingo (11) exibe bastidores da seleção do Big Brother Brasil
A revista eletrônica também vai mostrar a carreira de atriz, Tânia Maria, a Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”.
O "Fantástico" deste domingo (11) chega com uma série de reportagens especiais, incluindo um documentário inédito com os bastidores da seleção do Big Brother Brasil. No entanto, o programa iniciará mais cedo, às 20h, porque o "Globo de Ouro" será transmitido na TV Globo.
A produção "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, está concorrendo em três categorias, sendo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator. Em homenagem ao filme, o "Fantástico" vai exibir uma entrevista com a atriz, Tânia Maria, a Dona Sebastiana, uma das personagens do filme brasileiro.
Além disso, também mostrará detalhes do caso do jovem abandonado em trilha no Pico Paraná.
Veja também
Que horas começa o Fantástico hoje (11)?
O "Fantástico" vai ao ar logo após o "Domingão com Huck", às 20h00, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 20h30.