Veja a profissão de cada participante da Casa de Vidro do BBB 26

Vinte candidatos disputam as 10 vagas do grupo Pipoca.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
montagem de foto de participantes da Casa de Vidro do BBB 26 de regiões diferentes do Brasil.
Legenda: O público deve escolher um homem e uma mulher de cada uma das cinco regiões do País.
Foto: Divulgação/Globo.

Médico, modelo, babá, vendedor ambulante, bancário e digital influencer são algumas das profissões dos participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26. Ao todo, são 20 candidatos, quatro — dois homens e duas mulheres — de cada uma das cinco regiões do País: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

A missão do público é escolher um homem e uma mulher de cada região em votação aberta no gshow. Apenas 10 participantes garantem vaga na casa mais vigiada do Brasil.

É a primeira vez na história do programa que os telespectadores ajudam a eleger os candidatos do grupo Pipoca.

A seguir, conheça a profissão e detalhes do perfil dos integrantes da Casa de Vidro do BBB 26.

Região Norte

Livia - Dançarina

Card com informações da participante Lívia.
Legenda: Lívia é rainha do folclore do Boi Garantido.
Foto: Globo.

Bailarina e moradora de Manaus, Lívia tem 26 anos e é rainha do folclore do Boi Garantido, no Festival de Parintins. Filha de uma empregada doméstica, ela quer limpar o nome da mãe e vender a casa antiga de Parintins, que é um sonho da família.

Ela também deseja apoiar projetos sociais relacionados a causas de diversidade, crianças e idosos.

Marciele - Dançarina e digital influencer

Card com informações da participante Marciele.
Legenda: Marciele é dançarina e Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso.
Foto: Globo.

Marciele tem ascendência indígena, do povo Munduruku. Natural de Juruti, no Pará, a dançarina e digital influencer de 32 anos vive em Manaus, no Amazonas, há 16 anos. É Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins.

Brigido - Empreendedor e diretor de escola

Card com informações do participante Brigido.
Legenda: Brigido é empresário e diretor de escola.
Foto: Globo.

Brigido tem 34 anos, mora em Manaus, no Amazonas. É formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos. Ele chegou a demitir a própria mãe por ela não ter veia empreendedora.

Ricardinho - Atleta profissional de futebol freestyle

Card com informações do participante Ricardinho.
Legenda: Ricardinho é atleta profissional de futebol freestyle.
Foto: Globo.

Bicampeão mundial e com dois recordes no Guinness Book, Ricardinho é atleta profissional de futebol freestyle. Aos 27 anos, ele considera que chegou no topo do seu esporte.

De Belém do Pará, Ricardinho mora há cinco anos em São Paulo.

>> Enquete Casa de Vidro: quem da região Norte deve entrar no BBB 26

Região Nordeste

Maxiane - Influenciadora digital

Maxiane, participante da Casa de Vidro Nordeste do Big Brother Brasil, influenciadora digital de 32 anos de Nazaré da Mata, PE, sorrindo e com braços cruzados em um top vermelho.
Legenda: Maxiane é de Nazaré da Mata, em Pernambuco.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Maxiane, de 32 anos, é a pernambucana, natural de Nazaré da Mata, filha de pais sem escolaridade completa e avó cortadora de cana.

Cursou História por meio de uma bolsa de estudos, enquanto trabalhava para se manter. Hoje, vive exclusivamente do meio digital e sustenta a casa onde mora com a mãe e o único filho.

Rafaella - Terapeuta Ocupacional e estudante de veterinária

Rafaella, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, sorrindo e usando óculos. Informações textuais indicam: 29 anos, Terapeuta Ocupacional e Estudante de Veterinária, de Maceió - AL.
Legenda: Rafaella é de Maceió, Alagoas.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Rafaella, ou Rafa Jaqueira, de 29 anos, é formada em Terapia Ocupacional e trabalha com crianças autistas. Também já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Atualmente, faz faculdade de Medicina Veterinária. Paralelamente, Rafaella passou a ganhar dinheiro com publicidades nas redes sociais.

Leandro - Produtor cultural

Leandro, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, sorrindo e usando uma camiseta vermelha, com informações de 42 anos, produtor cultural e natural de Salvador-BA.
Legenda: Leandro é natural de Salvador, Bahia.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Aos 42 anos, Leandro é baiano, de Salvador, e filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus. Ele foi criado pela avó ao lado de dois irmãos e ajudava no sustento de casa vendendo picolé, amendoim torrado na feira, raspando cana e limpando casas.

Durante a juventude, ficou sem casa e acabou indo morar na rua. Passou fome, revirou lixo e chegou a andar mais de 20 quilômetros por dia para assistir às aulas do curso de teatro. Dez anos depois, formou-se em Artes Cênicas e Música em uma faculdade pública, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma.

Marcelo - Médico

Retrato de Marcelo, um dos participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, sorrindo e vestindo uma jaqueta jeans rosa rasgada. Suas informações, 'MARCELO', '31 ANOS', 'MÉDICO' e 'CURRAIS NOVOS - RN', estão visíveis no lado direito da imagem.
Legenda: Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Com 31 anos, Marcelo é médico, natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Formado em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia, o potiguar precisou se virar durante a graduação para se manter financeiramente. Ele foi modelo na Bolívia e vendeu trufa no período da faculdade.

>> Enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26

Região Centro-Oeste

Chaiany - desempregada

Chaiany, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, com 25 anos, desempregada, de São João D'Aliança - GO.
Legenda: Chaiany é de São João D'Aliança, em Goiás.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Chaiany, de 25 anos, quer deixar de ser empregada e criar sua filha, Lara, de forma mais estável e em melhores condições financeiras. Natural de Brasília, no Distrito Federal, Chaiany foi criada em uma roça, no Vale do Paranã, em Goiás. Começou a trabalhar cedo, logo aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, ela engravidou e deu à luz sua filha. Pelas condições, parou os estudos ao completar o 1º grau.

Jordana - advogada e modelo

Jordana, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, advogada e modelo de 29 anos de Brasília, DF, sorrindo para a câmera em um fundo laranja.
Legenda: Jordana é de Brasília, DF.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Jordana é advogada e tem 29 anos. Moradora de Brasília, no Distrito Federal, Jordana também é modelo fotográfica e influenciadora.

Ela se formou em Direito, em 2019, mas já foi professora de inglês.

Paulo Augusto - Estudante de Veterinária

Paulo Augusto, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, sorrindo e usando camisa azul escura. Texto na imagem informa: 21 anos, estudante de veterinária e influenciador digital, de Anápolis-GO.
Legenda: Paulo Augusto é de Anápolis, Goiás.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Paulo Augusto tem 21 anos e nasceu em Inhumas, Goiás. É estudante de Medicina Veterinária e, desde criança, sabia que queria trabalhar com os animais e passou na faculdade aos 16 anos.

Ricardo - Modelo e dançarino

Ricardo, modelo e dançarino de 35 anos de Goiânia (GO), sorrindo em sua imagem de apresentação para a Casa de Vidro do Big Brother Brasil, em um fundo laranja vibrante.
Legenda: Ricardo é Goiânia, Goiás.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Ricardo é natural de Niquelândia, no interior de Goiás. Modelo, trabalha como dançarino de um DJ de eletrofunk e já chegou a atuar como jogador profissional de basquete em times brasileiros.

>> Enquete Casa de Vidro: quem da região Centro-Oeste deve entrar no BBB 26

Região Sudeste

Gabriela - Estudante de Psicologia e vendedora ambulante

Gabriela, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, sorrindo. Ela tem 21 anos, é estudante de psicologia e vendedora ambulante de São Paulo.
Legenda: Gabriela é de São Paulo (SP).
Foto: Divulgação/TV Globo.

Aos 21 anos, Gabriela é estudante de Psicologia e passa quase 19 horas na rua de segunda a sexta. Nos finais de semana, ela vende doces em São Paulo para complementar a renda.

Milena - Babá e recreadora de festa infantil

Retrato de Milena, participante da Casa de Vidro - Sudeste do Big Brother Brasil, com 26 anos, babá e recreadora de festa infantil de Teófilo Otoni - MG. Ela sorri para a câmera, vestindo uma camiseta preta.
Legenda: Milena é de Teófilo Otoni, Minas Gerais.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Milena, de 26 anos, é mineira e dedica todo seu tempo às crianças, conciliando trabalhos como babá e recreadora de festas. É natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais.

Breno - Biólogo e modelo

Breno, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem-MG, sorrindo com os braços cruzados em um fundo vibrante.
Legenda: Breno é de Contagem (MG).
Foto: Divulgação/TV Globo.

Natural de Contagem, Minas Gerais, tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia.

Marcel - Advogado

Marcel, advogado de 35 anos de Catanduva-SP, sorrindo em um anúncio da Casa de Vidro do Big Brother Brasil.
Legenda: Marcel é de Catanduva (SP).
Foto: Divulgação/TV Globo.

É natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado, mas começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal.

A faculdade de Direito, que concluiu aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai. Atua em um escritório focado em ações trabalhistas.

>> Enquete Casa de Vidro: quem da região Sudeste deve entrar no BBB 26

Região Sul

Elisa

elisa.
Legenda: Elisa viveu em Goiânia, mas se mudou recentemente para o Rio de Janeiro.
Foto: Divulgação/Globo.

Gaúcha de Canoas, 28 anos, modelo e empreendedora. Vê o BBB como caminho para independência financeira e para fortalecer sua marca fitness.

Samira - Atendente de bar

samira.
Legenda: Samira é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul.
Foto: Divulgação/Globo.

Gaúcha, Samira tem 25 anos, é atendente de bar e estudante de Direito.

Falante e intensa, acredita que seu jeito autêntico vai conquistar o público. Quer vencer para quitar dívidas e ajudar a família.

Matheus - Bancário

Matheus.
Legenda: É de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Foto: Divulgação/Globo.

De Porto Alegre, Matheus é bancário, tem 25 anos, e é um ex-jogador de futebol que precisou abandonar a carreira por lesões.

Já trabalhou como motorista de aplicativo, professor de boxe e, durante estadia em Portugal, tentou ser empacotador e garçom.

Pedro - Vendedor ambulante

pedro.
Legenda: Mora em Curitiba, capital do Paraná.
Foto: Divulgação/Globo.

Pedro, de 22 anos, é vendedor ambulante de flores e trufas pelas ruas de Curitiba, e tem uma floricultura digital.

Ele será pai em breve e sonha em oferecer uma realidade melhor à família. 

>> Enquete Casa de Vidro: quem da região Sul deve entrar no BBB 26

