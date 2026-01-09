Enquete Casa de Vidro: quem da região Sul deve entrar no BBB 26
Participantes foram revelados na tarde desta sexta (9).
Os concorrentes da região Sul da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 foram divulgados na tarde desta sexta-feira (9) durante a programação da TV Globo.
No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26: Elisa, 28 anos, que trabalha como modelo e empreendedora (Canoas, Rio Grande do Sul), e Samira, 25 anos, é atendente em um hostel e em um bar (Butiá, Rio Grande do Sul).
Já entre os homens, o público deve votar entre Matheus, 25 anos, que trabalha como bancário (Porto Alegre, Rio Grande do Sul), e Pedro, vendedor ambulante de frutas e trufas, 22 anos (Colombo, Paraná).
Dos 4 concorrentes, o público deve escolher dois: um homem e uma mulher, para entrar oficialmente na casa mais vigiada do País.
Quem da região Sul deve entrar no BBB 26? Vote
Candidatos homens
Candidatas mulheres
Casa de Vidro BBB 26
No total, são cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco estruturas para cravar a entrada no BBB 26.
O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.