Enquete Casa de Vidro: quem da região Sul deve entrar no BBB 26

Os concorrentes da região Sul da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 foram divulgados na tarde desta sexta-feira (9) durante a programação da TV Globo.

No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26: Elisa, 28 anos, que trabalha como modelo e empreendedora (Canoas, Rio Grande do Sul), e Samira, 25 anos, é atendente em um hostel e em um bar (Butiá, Rio Grande do Sul).

Já entre os homens, o público deve votar entre Matheus, 25 anos, que trabalha como bancário (Porto Alegre, Rio Grande do Sul), e Pedro, vendedor ambulante de frutas e trufas, 22 anos (Colombo, Paraná).

Dos 4 concorrentes, o público deve escolher dois: um homem e uma mulher, para entrar oficialmente na casa mais vigiada do País.

No total, são cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco estruturas para cravar a entrada no BBB 26.

O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.