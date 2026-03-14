'Caldeirão com Mion' recebe Maurício Mattar e Guilherme Fontes neste sábado (14)

O 'Caldeirão com Mion' deste sábado (14) recebe os atores Guilherme Fontes e Mauricio Mattar, astros da novela 'A Viagem'. A dupla é convidada de Marcos Mion para jogar o 'TV Teca', quadro que revira o baú da TV Globo e celebra as produções mais icônicas da teledramaturgia.

No programa, os atores recordarão os bastidores e desafios vividos na novela que foi sucesso nos anos 90, e ainda serão surpreendidos por uma mensagem do amigo e companheiro de cena Miguel Falabella.

No quadro ‘Sobe o Som de Ouro’, a nostalgia fica completa com hits que marcaram histórias e personagens. O quadro apresenta os sucessos e lançamentos de Fat Family, Tiê e Latino.

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (14)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.