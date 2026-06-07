'Globo Rural' deste domingo (7) exibe reportagem especial sobre o pantanal

O pantanal brasileiro está sem água. Essa foi a realidade encontrada pelo Globo Rural em reportagem especial que será exibida neste domingo (7).
Por mais um ano consecutivo, a inundação na área considerada "a mais alagável do mundo" está bem abaixo na média prevista por especialistas.
Em entrevistas realizadas com pescadores da região, a equipe do programa se deparou com rios secos, sem peixes e sem perspectivas de melhoras.
Que horas começa o Globo Rural neste domingo (6)?
O "Globo Rural" começará mais cedo, às 7h50, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 9h25. O programa será exibido após o Auto Esporte.
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