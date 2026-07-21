Ex de Preta Gil publica comentário ameaçador após documentário sobre a artista

Após ser citado no documentário Preta – Eu Não Ando Só, da TV Globo, o ex-marido da artista, o personal trainer Rodrigo Godoy, usou suas redes sociais nesta terça-feira (21) para se posicionar em tom ameaçador.

“Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa”, disse Rodrigo em stories publicado no Instagram.

O influenciador segue: “Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai”, disse.

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OUTRAS DECLARAÇÕES

Em 2024, o personal trainer criticou publicamente a autobiografia de sua ex-mulher, que foi lançada naquele ano.

Ao ser questionado em uma caixinha de perguntas do Instagram se leria o livro da artista, ele disse que não.

O personal também disse que foi procurado por editoras para escrever um livro contando sua versão.

Preta e Rodrigo terminaram o relacionamento em 2023, após ele a trair com a ex-stylist da artista em meio ao tratamento de câncer da filha de Gilberto Gil.

Preta – Eu Não Ando Só

O documentário Preta – Eu Não Ando Só foi lançado neste ano, e está disponível na plataforma Globoplay.